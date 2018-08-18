RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3560356135623563>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:22

  Унуноктий написав:
  Serg-ik написав:
  ihorkyiv написав:Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!

Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев

у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
Мне вас жалко.
dir
 
Повідомлень: 334
З нами з: 06.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:25

  investorkiev написав:Очень редко когда лендлорд говорит: «хватит!», распродает арендные хаты и завязывает с лендлордством.

Внимание, вопрос: почему?


Ума нема ні на що інше.

Ви це яскраво демонструєте.
xio13
 
Повідомлень: 442
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:26

  investorkiev написав:Приток валюты создадут условные Сержики, которые будут сдавать свои катлеты для затаривания бетоном в ОП. Ненадолго (предложения будет мало), но на первое время хватит, а там уже и гастрики обратно к своим дупам поедут.

ЗЫ: вы реально думаете что после карантина много людей сразу побегут за новыми Ифонами? С какой радости?
Побегут стричься и жрать суши - это факт. Сейчас же нет дефицита ничего импортного - бери не хочу. Сейчас дефицит услуг, вот за ними народ и повалит. А услуги все отечественные.

Если курс (и цены в ОП) будет стоять, а вторичка падать, то угадайте: куда понесут "сержики" свои каклетки?
Я х/з как там в Киеве сейчас. У нас в ипенях все закрыто, кроме аптек и продуктовых. Можно, конечно, через интернет и айфон купить, и даже автомобиль с доставкой под дверь, но я, например, предпочитаю вживую брать. Про туризм и так понятно.
Многим гастрикам обратно ехать будет первое время некуда. Производство упадет, туризм и общепит сразу не восстанут из пепла, сезон клубники безнадежно просран.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 14 кві, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 26.02.18
Подякував: 379 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:26

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.

это не "поневоле".
он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.
да еще налоги не платить.
бинго!

чёж это у Юрия_Т то так подгорает?
мож работодатели-лендлорды отправили на обсервацию за ненадобностью?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 05.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:29

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.

это не "поневоле".
он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.
да еще налоги не платить.
бинго!

чёж это у Юрия_Т то так подгорает?
мож работодатели-лендлорды отправили на обсервацию за ненадобностью?)

Вышел в кэш из жилой. Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.
airmax78
 
Повідомлень: 34033
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.

Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..

В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...

Курятники - вниз, земелька - вверх.
xio13
 
Повідомлень: 442
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:35

  airmax78 написав:Вышел в кэш из жилой. Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.

Блин, ну кэш - это возможность удвоиться на ровном месте сейчас. Есть крепкие компании, которые после падения индексов дают около 10% дивов от теперишних цен акций (это в пессимистическом сценарии) с потенциалом роста на 50-70% (в оптимистическом сценарии). Сидеть в бетоне, обреченном на падение в ближайшие месяцы, мне видится крайне неразумным.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 26.02.18
Подякував: 379 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:46

airmax78 спрос был ? многие, кто хотел обзавестись и был в кешэ,приняли выжидательную позицию , до снижения цен ..журналюги , нагнетают ,уже только ленивый не пишет об обвале ...
lincoln2
 
Повідомлень: 619
З нами з: 05.02.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:52

  dir написав:
  Унуноктий написав:
  Serg-ik написав:Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев

у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
Мне вас жалко.

Спасибо дорогой человек!
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21156
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:55

  airmax78 написав:[

]Вышел в кэш из жилой.[/b] Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.[/quote]

Даремно ви так необачно розкидаєтеся інформацією. Хоч поза форумом нікому не кажіть. Ми за вас триматимемо кулаки. )
"Сбережений у людей и так особо нет. Вы будете искать любые методы, чтобы выжить. Да, кто-то будет пытаться решить проблему мирным способом, но ведь легче отобрать у слабого то, что тебе необходимо для выживания. Одна из базовых потребностей человека — потребность в пище. Когда человек голоден, он способен на многое, ради выживания. Мы начнем отбирать друг у друга еду, деньги и хорошо, если все остановится лишь на мелких преступлениях, но ведь есть большая вероятность того, что люди могут калечить или, что еще хуже, убивать друг друга. В стране может увеличиться преступность лишь потому что люди просто захотят выжить, и как бы жестоко не звучало, но выживет только сильнейший!" https://replyua.net/news/205578-kogda-c ... etogo.html
ihorkyiv
 
Повідомлень: 618
З нами з: 01.05.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3560356135623563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Trast і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1823, 1824, 1825
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18249 2957338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 19:32
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 7322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 12053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.