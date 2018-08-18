Додано: Вів 14 кві, 2020 22:57

Gastarbaiter написав: Trast написав: Так і є, але...

Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.

Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.

Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації. Так і є, але...Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.

Капитализация капитализацией, но и стабильный доход должен быть. Иначе получается какая-то Тесла, где кто последний - тот и лох. Капитализация капитализацией, но и стабильный доход должен быть. Иначе получается какая-то Тесла, где кто последний - тот и лох.

Та з тою нерухомістю і справді як з тою Теслою.Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл.Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат.Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат.Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.Але, за той же час з 2014 року по кінець 2019, якщо з долару вийшов в євро по 1,06 і зайшов з євро в долар по 1,2, або з долару в злотий по 4, а із злотого в долар по 3,4, а такі можливості були за цей період двічі, то нерухомість як коштувала так і коштує від початкової суми інвестиції.Такі ж самі коливання були і в Україні.Про США промовчу, бо там суми входу в нерухомість чималі і з їншими валютами не пограєшь.Др чого це я написав, а до того, що нерухомість в портфелі інвестицій не має перевищувати 33% .Тоді загальний портфель не постраждає, якщо ж, як тут дехто пише, все що заробляється вкладати в нерухомість, то може так трапитися, що при розрахунку прибутків за своє життя, в підсумку залишиться, в кращому випадку 0, а в гіршому мінус.