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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3560356135623563

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:57

  Gastarbaiter написав:
  Trast написав:Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.

Капитализация капитализацией, но и стабильный доход должен быть. Иначе получается какая-то Тесла, где кто последний - тот и лох.

Та з тою нерухомістю і справді як з тою Теслою.
Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл.
Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат.
Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат.
Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.
Але, за той же час з 2014 року по кінець 2019, якщо з долару вийшов в євро по 1,06 і зайшов з євро в долар по 1,2, або з долару в злотий по 4, а із злотого в долар по 3,4, а такі можливості були за цей період двічі, то нерухомість як коштувала так і коштує від початкової суми інвестиції.
Такі ж самі коливання були і в Україні.
Про США промовчу, бо там суми входу в нерухомість чималі і з їншими валютами не пограєшь.
Др чого це я написав, а до того, що нерухомість в портфелі інвестицій не має перевищувати 33% .
Тоді загальний портфель не постраждає, якщо ж, як тут дехто пише, все що заробляється вкладати в нерухомість, то може так трапитися, що при розрахунку прибутків за своє життя, в підсумку залишиться, в кращому випадку 0, а в гіршому мінус.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:03

бетоно-любители, чем Вам драг металлы не нравится? можно на бетон украшение сделать :lol:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:07

  Trast написав:Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл.
Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат.
Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат.
Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.

Еще не вечер. Злотый уже просел на 10% к евро и доллару. Аренда пошла вниз понемногу. С учетом национальной польской забавы "кавалерка в ипотеку под сдачу понаехам", ожидаю через время просадки цен в злотых и, возможно, усугубления дальнейшей девальвацией самого злотого. Хотя все эти "ипотечные каникулы" играют на удержание цен.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:14

  airmax78 написав:Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия.

когда сидишь за свой счет и не такое привидится.
давно что-то про мопы не было.
может вы еще где-то пишете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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