Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вышел в кэш из жилой. Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.
Блин, ну кэш - это возможность удвоиться на ровном месте сейчас. Есть крепкие компании, которые после падения индексов дают около 10% дивов от теперишних цен акций (это в пессимистическом сценарии) с потенциалом роста на 50-70% (в оптимистическом сценарии). Сидеть в бетоне, обреченном на падение в ближайшие месяцы, мне видится крайне неразумным.
Serg-ik написав:Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ??? Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
]Вышел в кэш из жилой.[/b] Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.[/quote]
Даремно ви так необачно розкидаєтеся інформацією. Хоч поза форумом нікому не кажіть. Ми за вас триматимемо кулаки. ) "Сбережений у людей и так особо нет. Вы будете искать любые методы, чтобы выжить. Да, кто-то будет пытаться решить проблему мирным способом, но ведь легче отобрать у слабого то, что тебе необходимо для выживания. Одна из базовых потребностей человека — потребность в пище. Когда человек голоден, он способен на многое, ради выживания. Мы начнем отбирать друг у друга еду, деньги и хорошо, если все остановится лишь на мелких преступлениях, но ведь есть большая вероятность того, что люди могут калечить или, что еще хуже, убивать друг друга. В стране может увеличиться преступность лишь потому что люди просто захотят выжить, и как бы жестоко не звучало, но выживет только сильнейший!" https://replyua.net/news/205578-kogda-c ... etogo.html
Trast написав:Так і є, але... Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості. Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду. Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.
Капитализация капитализацией, но и стабильный доход должен быть. Иначе получается какая-то Тесла, где кто последний - тот и лох.
Та з тою нерухомістю і справді як з тою Теслою. Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл. Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат. Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат. Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року. Але, за той же час з 2014 року по кінець 2019, якщо з долару вийшов в євро по 1,06 і зайшов з євро в долар по 1,2, або з долару в злотий по 4, а із злотого в долар по 3,4, а такі можливості були за цей період двічі, то нерухомість як коштувала так і коштує від початкової суми інвестиції. Такі ж самі коливання були і в Україні. Про США промовчу, бо там суми входу в нерухомість чималі і з їншими валютами не пограєшь. Др чого це я написав, а до того, що нерухомість в портфелі інвестицій не має перевищувати 33% . Тоді загальний портфель не постраждає, якщо ж, як тут дехто пише, все що заробляється вкладати в нерухомість, то може так трапитися, що при розрахунку прибутків за своє життя, в підсумку залишиться, в кращому випадку 0, а в гіршому мінус.
Trast написав:Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл. Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат. Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат. Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.
Еще не вечер. Злотый уже просел на 10% к евро и доллару. Аренда пошла вниз понемногу. С учетом национальной польской забавы "кавалерка в ипотеку под сдачу понаехам", ожидаю через время просадки цен в злотых и, возможно, усугубления дальнейшей девальвацией самого злотого. Хотя все эти "ипотечные каникулы" играют на удержание цен.
Gastarbaiter написав:Блин, ну кэш - это возможность удвоиться на ровном месте сейчас. Есть крепкие компании, которые после падения индексов дают около 10% дивов от теперишних цен акций (это в пессимистическом сценарии) с потенциалом роста на 50-70% (в оптимистическом сценарии). Сидеть в бетоне, обреченном на падение в ближайшие месяцы, мне видится крайне неразумным.
Бесплатный сыр только в мышеловке. Может так оказаться, что будет 50-70% падения вместо роста. В мире много денег, вакуум не терпит пустоты, поэтому сверхприбыли это исключение, а не правило.
Stanislav_S написав:размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
И что остается? Все что зарабатываешь пропить? Или купить огромный воздушный шар и запустить его в небо?