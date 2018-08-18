Додано: Вів 14 кві, 2020 22:55

airmax78 написав: [

]Вышел в кэш из жилой.[/b] Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но.[/quote]Даремно ви так необачно розкидаєтеся інформацією. Хоч поза форумом нікому не кажіть. Ми за вас триматимемо кулаки. )"Сбережений у людей и так особо нет. Вы будете искать любые методы, чтобы выжить. Да, кто-то будет пытаться решить проблему мирным способом, но ведь легче отобрать у слабого то, что тебе необходимо для выживания. Одна из базовых потребностей человека — потребность в пище. Когда человек голоден, он способен на многое, ради выживания. Мы начнем отбирать друг у друга еду, деньги и хорошо, если все остановится лишь на мелких преступлениях, но ведь есть большая вероятность того, что люди могут калечить или, что еще хуже, убивать друг друга. В стране может увеличиться преступность лишь потому что люди просто захотят выжить, и как бы жестоко не звучало, но выживет только сильнейший!"