|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:25
Gastarbaiter написав: Trast написав:
Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл.
Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат.
Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат.
Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.
Еще не вечер. Злотый уже просел на 10% к евро и доллару. Аренда пошла вниз понемногу. С учетом национальной польской забавы "кавалерка в ипотеку под сдачу понаехам", ожидаю через время просадки цен в злотых и, возможно, усугубления дальнейшей девальвацией самого злотого. Хотя все эти "ипотечные каникулы" играют на удержание цен.
Це я знаю, але я це враховував, я вже писав тут, що зробив з забудовниками згоди і вже вніс близько 30 процентів вартості, розраховував продати в Україні нерухомість, щоб погасити решту, бо більш грошей немає, трохи порадувався коли напередодні карантину встиг обміняти долар на злотий по 4,25.
А що робити далі, ніц не розумьем, тобто тут не продав і там сплачувати черговий внесок нічим, а вже сьогодні було потрібно і в Польшу зараз потрапити не можу, щоб з забудовниками якось це питання узгодити.
Трохи халепа, сподіваюсь, що може карантин хоч не обнулює згоди з забудовниками.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:26
Блин, народ, подскажите, пожалуйста...
Я вот недавно, спрашивал Макса где он сейчас на рынке недвижимости - купил\продал, что да как....
И я вот в поиске сообщений пытаюсь найти свой последний "пост", а мне выдает результаты "давно ушедших дней"...
Это я что-то не правильрно делаю или это "нормально"... ?!
З.Ы.: Просто интересно как там у Макса сейчас дела .. (-:
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1831
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:37
Trast написав: Вкладчик1234 написав:
1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад
2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.
3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.
Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.
В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.
И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.)))
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10619
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4615 раз.
- Подякували: 2409 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:41
xio13 написав:
Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.
Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..
В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...
Курятники - вниз, земелька - вверх.
Расскажу одну историю.
Я покупал под аренду и считал, что делаю дело полезное обществу. Обеспечиваю условия жизни людям. Чтобы, если нет денег на покупку, не три семьи в хрущевке, а каждому по отдельной квартире. В том числе и финансировал стройку в этих целях. Я был полезен обществу и получал за это вознаграждение.
Потом бес попутал и взял под перепродажу, потом захотел взять еще, вот историяviewtopic.php?p=4501666#p4501666
но в последний момент одумался и влетел только с одной квартирой.
Вывод. Спекуляции зло. Нужна земля сеять, покупайте. Хотите нажиться на пустом месте, скорей потеряете.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6356
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:48
investorkiev написав:
Очень редко когда лендлорд говорит: «хватит!», распродает арендные хаты и завязывает с лендлордством.
Внимание, вопрос: почему?
Потому что профессиональными лендлордами становятся люди с определенным психотипом. Хомяки.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6356
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:51
airmax78 написав:
Хомякоид, в Киеве 0 градусов и снег. Чернобыльская катастрофа №2 отменяется. Можете выдохнуть.
Еще не вечер. В связи с глобальным потеплением гореть теперь будет часто.
Леса бизнесмены-инвештыри уже вырубили. Привыкайте
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:52
если логически подумать:
Vlad442 написав: xio13 написав:
Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.
Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..
В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...
Курятники - вниз, земелька - вверх.
Расскажу одну историю.
Я покупал под аренду и считал, что делаю дело полезное обществу. Обеспечиваю условия жизни людям. Чтобы, если нет денег на покупку, не три семьи в хрущевке, а каждому по отдельной квартире. В том числе и финансировал стройку в этих целях. Я был полезен обществу и получал за это вознаграждение.
Потом бес попутал и взял под перепродажу, потом захотел взять еще, вот историяviewtopic.php?p=4501666#p4501666
но в последний момент одумался и влетел только с одной квартирой.
Вывод. Спекуляции зло. Нужна земля сеять, покупайте. Хотите нажиться на пустом месте, скорей потеряете.
строяки (строители) стоят полный безлимит жилье. Авто дешевеет, есть пригород.
ДАЖЕ, компании, типо на Драгомирова Новопечерские Липки, там застройщик тупо сам все финансировал. Крупный бизнес, может сам пострить 50.000 квартир и сдать.
а платину добывать очень тяжело и взрывоопасно добывать. И, тоже, золото, а и биток сложность увеличивается.
Я могу понять, если Вы построите шахту для добыли Урана радиоактивного, которого, сложно добывать. Это я могу понять. А что мне даст бетон? Другая тема для разговора, если украинки будут больше рожать детей.
"тупо" купить хату в нищей стране и еще выиграть. Сложно. Разве что в центре совок можно было бы купить.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 14 кві, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2545
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:57
trololo написав: Trast написав:
Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.
почом буде?
Два мішка картохи за кв.м. як писав широковідомий на конкуруючому форумі Іхтіандр
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:11
investorkiev написав:
в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.
А про инфляцию доллара забыли? Купите по курсу 30 грн. 100$ -зайдёте с ними на Amazon чтобы купить духи, а они уже не 100$ стоят, а 200$.
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:14
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.
это не "поневоле".
он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.
да еще налоги не платить.
бинго!
Не, это у нас страна такая, а дополнительный доход лишь позволяет делать выбор - или крутиться как белка в колесе, нести риски (порой офигенные) при уменьшающемся выхлопе или спокойно жить в свое удовольствие, заниматься любимым хобби или ничем не заниматься.
Сейчас я Вам проиллюстрирую ситуацию.
У меня есть контрагент, который, начиная с 2009 года находится в отрицательном балансе. Он очень развивает бизнес - пашет и днями и ночами и в выходные. Но его отрицательное сальдо с 2010 года как минимум удвоилось. Сейчас это несколько сотен тысяч долларов. Это есть финансовый результат. Но есть другая картинка - человек трудится, ездит каждый день на работу, проводит кучу встреч, ездит по всему миру в командировки, в общем, фирма делает большие обороты на низкой рентабельности, картина маслом. Все очень динамично, красиво и позитивно.
И его некогда клиент-конкурент-контрагент.
Он тихо сидел в невзрачном офисе на границе Киева на ЛБ, имел небольшой кусочек хлеба с маслом и немного икры, ездил на снятом с производства внедорожнике, все делал сам, фактически, его фирма и была - он сам. Но обзавелся парой квартир на Оболони ...и начал не то чтобы лениться, но ставить себе вопрос - а что я буду с этого иметь? И как-то начал ставить себе все выше и выше планку рентабельности, потерял многих клиентов, с которых не имел интересного уровня прибыли. СО временем понял, что особого смысла ему заниматься бизнесом и нет - 2 квартиры в аренде (совок и новострой) дают ему возможность ездить на все том-же внедорожнике на рыбалку, пару раз в год на моря, на остальные жизненные нужды. Последний раз я с ним общался года 3 назад. У него нет долгов, он живет той жизнью, которая ему нравится, а не которой вынужден.
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
Вполне допускаю, что в другой стране, первый был-бы мультимиллионером.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10619
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4615 раз.
- Подякували: 2409 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|