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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3561356235633564>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:25

  Gastarbaiter написав:
  Trast написав:Приіхав вперше до Польщі десь наприкінці 2014 року, курс злотого приблизно був 3,4 за долар, кв.м. у Варшаві коштував в середньому на той час 8 тис.зл.
Тобто близько 2 тис.дол.за квадрат.
Зараз, до карантину ціна злотого в середньому була 3,85 за долар, а ціна кв.м. приблизно 12 тис.злотих, тобто більше 3 тис. доларів за квадрат.
Тобто що в злотому, що в доларі нерухомість подорожчала на 50% з 2014 року.

Еще не вечер. Злотый уже просел на 10% к евро и доллару. Аренда пошла вниз понемногу. С учетом национальной польской забавы "кавалерка в ипотеку под сдачу понаехам", ожидаю через время просадки цен в злотых и, возможно, усугубления дальнейшей девальвацией самого злотого. Хотя все эти "ипотечные каникулы" играют на удержание цен.

Це я знаю, але я це враховував, я вже писав тут, що зробив з забудовниками згоди і вже вніс близько 30 процентів вартості, розраховував продати в Україні нерухомість, щоб погасити решту, бо більш грошей немає, трохи порадувався коли напередодні карантину встиг обміняти долар на злотий по 4,25.
А що робити далі, ніц не розумьем, тобто тут не продав і там сплачувати черговий внесок нічим, а вже сьогодні було потрібно і в Польшу зараз потрапити не можу, щоб з забудовниками якось це питання узгодити.
Трохи халепа, сподіваюсь, що може карантин хоч не обнулює згоди з забудовниками.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин, народ, подскажите, пожалуйста...
Я вот недавно, спрашивал Макса где он сейчас на рынке недвижимости - купил\продал, что да как....
И я вот в поиске сообщений пытаюсь найти свой последний "пост", а мне выдает результаты "давно ушедших дней"...
Это я что-то не правильрно делаю или это "нормально"... ?!

З.Ы.: Просто интересно как там у Макса сейчас дела .. (-:
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:37

  Trast написав:
  Вкладчик1234 написав:


1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад
2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.
3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.
Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси


Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.


В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.
И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.)))
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:41

  xio13 написав:Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.

Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..

В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...

Курятники - вниз, земелька - вверх.

Расскажу одну историю.
Я покупал под аренду и считал, что делаю дело полезное обществу. Обеспечиваю условия жизни людям. Чтобы, если нет денег на покупку, не три семьи в хрущевке, а каждому по отдельной квартире. В том числе и финансировал стройку в этих целях. Я был полезен обществу и получал за это вознаграждение.
Потом бес попутал и взял под перепродажу, потом захотел взять еще, вот история
viewtopic.php?p=4501666#p4501666
но в последний момент одумался и влетел только с одной квартирой.

Вывод. Спекуляции зло. Нужна земля сеять, покупайте. Хотите нажиться на пустом месте, скорей потеряете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:48

  investorkiev написав:Очень редко когда лендлорд говорит: «хватит!», распродает арендные хаты и завязывает с лендлордством.

Внимание, вопрос: почему?

Потому что профессиональными лендлордами становятся люди с определенным психотипом. Хомяки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:51

  airmax78 написав:Хомякоид, в Киеве 0 градусов и снег. Чернобыльская катастрофа №2 отменяется. Можете выдохнуть.


Еще не вечер. В связи с глобальным потеплением гореть теперь будет часто.
Леса бизнесмены-инвештыри уже вырубили. Привыкайте :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:52

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.

Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..

В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...

Курятники - вниз, земелька - вверх.

Расскажу одну историю.
Я покупал под аренду и считал, что делаю дело полезное обществу. Обеспечиваю условия жизни людям. Чтобы, если нет денег на покупку, не три семьи в хрущевке, а каждому по отдельной квартире. В том числе и финансировал стройку в этих целях. Я был полезен обществу и получал за это вознаграждение.
Потом бес попутал и взял под перепродажу, потом захотел взять еще, вот история
viewtopic.php?p=4501666#p4501666
но в последний момент одумался и влетел только с одной квартирой.

Вывод. Спекуляции зло. Нужна земля сеять, покупайте. Хотите нажиться на пустом месте, скорей потеряете.


если логически подумать:
строяки (строители) стоят полный безлимит жилье. Авто дешевеет, есть пригород.

ДАЖЕ, компании, типо на Драгомирова Новопечерские Липки, там застройщик тупо сам все финансировал. Крупный бизнес, может сам пострить 50.000 квартир и сдать.

а платину добывать очень тяжело и взрывоопасно добывать. И, тоже, золото, а и биток сложность увеличивается.

Я могу понять, если Вы построите шахту для добыли Урана радиоактивного, которого, сложно добывать. Это я могу понять. А что мне даст бетон? Другая тема для разговора, если украинки будут больше рожать детей.

"тупо" купить хату в нищей стране и еще выиграть. Сложно. Разве что в центре совок можно было бы купить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 14 кві, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:57

  trololo написав:
  Trast написав:Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.


почом буде?


Два мішка картохи за кв.м. як писав широковідомий на конкуруючому форумі Іхтіандр :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:11

  investorkiev написав:в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.

Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.

А про инфляцию доллара забыли? Купите по курсу 30 грн. 100$ -зайдёте с ними на Amazon чтобы купить духи, а они уже не 100$ стоят, а 200$.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:14

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.

это не "поневоле".
он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.
да еще налоги не платить.
бинго!


Не, это у нас страна такая, а дополнительный доход лишь позволяет делать выбор - или крутиться как белка в колесе, нести риски (порой офигенные) при уменьшающемся выхлопе или спокойно жить в свое удовольствие, заниматься любимым хобби или ничем не заниматься.
Сейчас я Вам проиллюстрирую ситуацию.
У меня есть контрагент, который, начиная с 2009 года находится в отрицательном балансе. Он очень развивает бизнес - пашет и днями и ночами и в выходные. Но его отрицательное сальдо с 2010 года как минимум удвоилось. Сейчас это несколько сотен тысяч долларов. Это есть финансовый результат. Но есть другая картинка - человек трудится, ездит каждый день на работу, проводит кучу встреч, ездит по всему миру в командировки, в общем, фирма делает большие обороты на низкой рентабельности, картина маслом. Все очень динамично, красиво и позитивно.
И его некогда клиент-конкурент-контрагент.
Он тихо сидел в невзрачном офисе на границе Киева на ЛБ, имел небольшой кусочек хлеба с маслом и немного икры, ездил на снятом с производства внедорожнике, все делал сам, фактически, его фирма и была - он сам. Но обзавелся парой квартир на Оболони ...и начал не то чтобы лениться, но ставить себе вопрос - а что я буду с этого иметь? И как-то начал ставить себе все выше и выше планку рентабельности, потерял многих клиентов, с которых не имел интересного уровня прибыли. СО временем понял, что особого смысла ему заниматься бизнесом и нет - 2 квартиры в аренде (совок и новострой) дают ему возможность ездить на все том-же внедорожнике на рыбалку, пару раз в год на моря, на остальные жизненные нужды. Последний раз я с ним общался года 3 назад. У него нет долгов, он живет той жизнью, которая ему нравится, а не которой вынужден.
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
Вполне допускаю, что в другой стране, первый был-бы мультимиллионером.
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