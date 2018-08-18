Додано: Сер 15 кві, 2020 00:14

Yuri_T написав: Vlad442 написав: ...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера. ...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.

это не "поневоле".

он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.

да еще налоги не платить.

бинго! это не "поневоле".он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.да еще налоги не платить.бинго!

Не, это у нас страна такая, а дополнительный доход лишь позволяет делать выбор - или крутиться как белка в колесе, нести риски (порой офигенные) при уменьшающемся выхлопе или спокойно жить в свое удовольствие, заниматься любимым хобби или ничем не заниматься.Сейчас я Вам проиллюстрирую ситуацию.У меня есть контрагент, который, начиная с 2009 года находится в отрицательном балансе. Он очень развивает бизнес - пашет и днями и ночами и в выходные. Но его отрицательное сальдо с 2010 года как минимум удвоилось. Сейчас это несколько сотен тысяч долларов. Это есть финансовый результат. Но есть другая картинка - человек трудится, ездит каждый день на работу, проводит кучу встреч, ездит по всему миру в командировки, в общем, фирма делает большие обороты на низкой рентабельности, картина маслом. Все очень динамично, красиво и позитивно.И его некогда клиент-конкурент-контрагент.Он тихо сидел в невзрачном офисе на границе Киева на ЛБ, имел небольшой кусочек хлеба с маслом и немного икры, ездил на снятом с производства внедорожнике, все делал сам, фактически, его фирма и была - он сам. Но обзавелся парой квартир на Оболони ...и начал не то чтобы лениться, но ставить себе вопрос - а что я буду с этого иметь? И как-то начал ставить себе все выше и выше планку рентабельности, потерял многих клиентов, с которых не имел интересного уровня прибыли. СО временем понял, что особого смысла ему заниматься бизнесом и нет - 2 квартиры в аренде (совок и новострой) дают ему возможность ездить на все том-же внедорожнике на рыбалку, пару раз в год на моря, на остальные жизненные нужды. Последний раз я с ним общался года 3 назад. У него нет долгов, он живет той жизнью, которая ему нравится, а не которой вынужден.Вот кто из них прав?Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.Вполне допускаю, что в другой стране, первый был-бы мультимиллионером.