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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15
rjkz написав:
В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.
И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.)))
З нерухомістю в США дуже багато нюансів, я поки те усвідомив, то часу чимало пройшло.
По перше своя нерухомість в США це те про що мріє кожна людина, але треба зробити перший внесок, мати гарну кредитну історію і саме головне дуже гарно прибуткову і стабільну роботу, за останнім американці постійно переїзджають із одного штата в інший та підвищують свої скіли, тому живуть, знімаючи в аренду.
Коли вони таку роботу знаходять, тоді беруть моргидж і наважуються придбати свою першу нерухомість, але...
Як людина влізла в іпотеку, то вона вже раб працедавця, бо фактично не має можливості брати перерви в сплаті кредиту і вимушена працювати від ранку до ночі і швидко перестрибувати на вищу зарплатню.
Тому більшість американців працює фактично на сплату кредитів і не тільки за нерухомість.
Але, припустимо, що американець хоче стати лікарем, ітішніком чи адвокатом.
Тоді все простіше, спочатку перші 5 років, як він отримав одну із цих професій, він сплачує із своєї зарплатні борг за кредит, який взяли його батьки на
його освіту, потім десь років через 10 він сплатить свою першу нерухомість, а далі вже починаються інвестиції та здача в рент.
Але...
Це я так взагалі по загалям пройшовся, нюансів з нерухомістю там дуже багато, починаючи від податків, окремо за землю і будинок чи разом і закінчуючи, що сьогодні той район де ти купував, вважався гарним, то вже через декілька років він вже може вважатися не гарним, в зв'язку з тим, що його вже полюбили аіроамериканці чи латиноси і все, нерузомість падаж в ціні, та і кризи кожні 10 років, багато кого заганяє до банкрутству, який можна наголосити тільки раз за життя, тому там так багато бомжів.
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Trast
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:25
change_pm написав: Trast написав:
До речі я громадянин USA
, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати
.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки
, якщо проводити алегорію з казіно.
Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?
Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!
Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).
Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.
І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.
Процес реально - кайф. Яка основна мета?
ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.
Могу ошибаться, но слышал, что дядя не сильно переживает, если не указывается заграничный доход до 95 куе в год. С другой стороны, аккаунтент берет порядка 140-160 баксов за годовую декларацию. То что мешает это сделать?
Я уж не говорю о ситуации, когда бухгалтер так составит инкам такс, что декларант еще и получит такс ретёрн. у меня один знакомый за 2017 год получил 11 куе возврата. не знаю только, или там нахимичили что-то или все было законно.
кроме того, в разных штатах разное налогообложение - может коллега резидент делавера?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:29
Trast написав: change_pm написав: Trast написав:
До речі я громадянин USA
, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати
.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки
, якщо проводити алегорію з казіно.
Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?
Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!
Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).
Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.
І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.
Процес реально - кайф. Яка основна мета?
ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.
Не хвилюйтесь, всі декларації здаються вчасно, там все складніше трохи, але, якщо відповісти простіше, то до 100 тис.прибутку для громадянина США, але нерезидента США не обладаються податками, але декларацію здати потрібно.
Уточните сумму, пожалуйста, я проинформирован о 95 куе
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:29
rjkz написав:
Не, это у нас страна такая, а дополнительный доход лишь позволяет делать выбор - или крутиться как белка в колесе, нести риски (порой офигенные) при уменьшающемся выхлопе или спокойно жить в свое удовольствие, заниматься любимым хобби или ничем не заниматься.
Сейчас я Вам проиллюстрирую ситуацию.
У меня есть контрагент, который, начиная с 2009 года находится в отрицательном балансе. Он очень развивает бизнес - пашет и днями и ночами и в выходные. Но его отрицательное сальдо с 2010 года как минимум удвоилось. Сейчас это несколько сотен тысяч долларов. Это есть финансовый результат. Но есть другая картинка - человек трудится, ездит каждый день на работу, проводит кучу встреч, ездит по всему миру в командировки, в общем, фирма делает большие обороты на низкой рентабельности, картина маслом. Все очень динамично, красиво и позитивно.
И его некогда клиент-конкурент-контрагент.
Он тихо сидел в невзрачном офисе на границе Киева на ЛБ, имел небольшой кусочек хлеба с маслом и немного икры, ездил на снятом с производства внедорожнике, все делал сам, фактически, его фирма и была - он сам. Но обзавелся парой квартир на Оболони ...и начал не то чтобы лениться, но ставить себе вопрос - а что я буду с этого иметь? И как-то начал ставить себе все выше и выше планку рентабельности, потерял многих клиентов, с которых не имел интересного уровня прибыли. СО временем понял, что особого смысла ему заниматься бизнесом и нет - 2 квартиры в аренде (совок и новострой) дают ему возможность ездить на все том-же внедорожнике на рыбалку, пару раз в год на моря, на остальные жизненные нужды. Последний раз я с ним общался года 3 назад. У него нет долгов, он живет той жизнью, которая ему нравится, а не которой вынужден.
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
Вполне допускаю, что в другой стране, первый был-бы мультимиллионером.
Вимновок з цієї історії : перший бреше або зовсім дурний а другий навпаки хвалиться або теж дурний, що не може більшого зробити.
Важливо і в першому і в другому випадку наскільки вони щасливі та самодастатні люди, якщо щасливі і самодостатні в тому чим зацмаються, то і грощі будуть і є, а якщо ні, то грощі буває що є, але щастя від того не мають.
Життя складне і в одну історію його не втисниш.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:38
rjkz написав:
Уточните сумму, пожалуйста, я проинформирован о 95 куе
Декларацію в любому випадку потрібно здавати зі всього світового прибутку, але для нерезидентів все, що нижче 100 тис.прибутку податок не стягуюють.
Це на одну людину, а на двоз з жінкою, вдвічі більше.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 01:01
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Додано: Сер 15 кві, 2020 01:12
Rjkz, очень поучительные истории, согласен!
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investorkiev
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Додано: Сер 15 кві, 2020 01:16
Елена8 написав: investorkiev написав:
в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.
А про инфляцию доллара забыли? Купите по курсу 30 грн. 100$ -зайдёте с ними на Amazon чтобы купить духи, а они уже не 100$ стоят, а 200$.
Наверное особенные духи. Нет такой инфляции в масс маркете
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 15 кві, 2020 01:19
Trast написав: rjkz написав:
Не, это у нас страна такая, а дополнительный доход лишь позволяет делать выбор - или крутиться как белка в колесе, нести риски (порой офигенные) при уменьшающемся выхлопе или спокойно жить в свое удовольствие, заниматься любимым хобби или ничем не заниматься.
Сейчас я Вам проиллюстрирую ситуацию.
У меня есть контрагент, который, начиная с 2009 года находится в отрицательном балансе. Он очень развивает бизнес - пашет и днями и ночами и в выходные. Но его отрицательное сальдо с 2010 года как минимум удвоилось. Сейчас это несколько сотен тысяч долларов. Это есть финансовый результат. Но есть другая картинка - человек трудится, ездит каждый день на работу, проводит кучу встреч, ездит по всему миру в командировки, в общем, фирма делает большие обороты на низкой рентабельности, картина маслом. Все очень динамично, красиво и позитивно.
И его некогда клиент-конкурент-контрагент.
Он тихо сидел в невзрачном офисе на границе Киева на ЛБ, имел небольшой кусочек хлеба с маслом и немного икры, ездил на снятом с производства внедорожнике, все делал сам, фактически, его фирма и была - он сам. Но обзавелся парой квартир на Оболони ...и начал не то чтобы лениться, но ставить себе вопрос - а что я буду с этого иметь? И как-то начал ставить себе все выше и выше планку рентабельности, потерял многих клиентов, с которых не имел интересного уровня прибыли. СО временем понял, что особого смысла ему заниматься бизнесом и нет - 2 квартиры в аренде (совок и новострой) дают ему возможность ездить на все том-же внедорожнике на рыбалку, пару раз в год на моря, на остальные жизненные нужды. Последний раз я с ним общался года 3 назад. У него нет долгов, он живет той жизнью, которая ему нравится, а не которой вынужден.
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
Вполне допускаю, что в другой стране, первый был-бы мультимиллионером.
Вимновок з цієї історії : перший бреше або зовсім дурний а другий навпаки хвалиться або теж дурний, що не може більшого зробити.
Важливо і в першому і в другому випадку наскільки вони щасливі та самодастатні люди, якщо щасливі і самодостатні в тому чим зацмаються, то і грощі будуть і є, а якщо ні, то грощі буває що є, але щастя від того не мають.
Життя складне і в одну історію його не втисниш.
Ни первый ни второй и не врут и не понтятся. Просто нет смысла.
Я с обоими имел дела на протяжении многих лет, с середины 00-х.
Видел как развивается их деятельность. У нас были взаимовыгодные отношения, где-то немного бодались на объектах, но в общем доверительные и благожелательные. Тому кто в не очень хорошей ситуации, я периодически подбрасываю заказы на безвозмездной основе, он мне когда-то тоже помогал выбираться из ямы. Второй - тихо вошел в сферу деятельности, тихо поработал и потом тихо отошел от дел. Иногда общаемся.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 01:23
Trast написав: rjkz написав:
В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.
И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.)))
З нерухомістю в США дуже багато нюансів, я поки те усвідомив, то часу чимало пройшло.
По перше своя нерухомість в США це те про що мріє кожна людина, але треба зробити перший внесок, мати гарну кредитну історію і саме головне дуже гарно прибуткову і стабільну роботу, за останнім американці постійно переїзджають із одного штата в інший та підвищують свої скіли, тому живуть, знімаючи в аренду.
Коли вони таку роботу знаходять, тоді беруть моргидж і наважуються придбати свою першу нерухомість, але...
Як людина влізла в іпотеку, то вона вже раб працедавця, бо фактично не має можливості брати перерви в сплаті кредиту і вимушена працювати від ранку до ночі і швидко перестрибувати на вищу зарплатню.
Тому більшість американців працює фактично на сплату кредитів і не тільки за нерухомість.
Але, припустимо, що американець хоче стати лікарем, ітішніком чи адвокатом.
Тоді все простіше, спочатку перші 5 років, як він отримав одну із цих професій, він сплачує із своєї зарплатні борг за кредит, який взяли його батьки на
його освіту, потім десь років через 10 він сплатить свою першу нерухомість, а далі вже починаються інвестиції та здача в рент.
Але...
Це я так взагалі по загалям пройшовся, нюансів з нерухомістю там дуже багато, починаючи від податків, окремо за землю і будинок чи разом і закінчуючи, що сьогодні той район де ти купував, вважався гарним, то вже через декілька років він вже може вважатися не гарним, в зв'язку з тим, що його вже полюбили аіроамериканці чи латиноси і все, нерузомість падаж в ціні, та і кризи кожні 10 років, багато кого заганяє до банкрутству, який можна наголосити тільки раз за життя, тому там так багато бомжів.
Да, я немного в курсе.
Кроме перечисленных Вами категорий, есть работники на сити-джаб, типа МТА в НЙ, где и платят очень некисло и не уволят никогда из-за юниона и бенефитов полный мешок и на пенсию можно выйти через 10 лет с 3 куе пенсии+медицина на семью. И очень много поляков после этого едут в Польшу жить на американскую пенсию.
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