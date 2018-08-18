Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15

rjkz написав:



В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.

И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.))) В чем-то согласен. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Но недвижимость - да, растет. Во многих локациях во времена последних кризисов немного падала скорость роста, не не сам рост.И если у нас в стране есть стремление забетонировать все деньги, чтобы увеличить кэшфлоу (что есть то есть, но лично я так не делаю), то там мерилом есть счет в банке, поэтому недвига - только инструмент, один из, чтобы увеличить циферки на банковском аккаунте.)))

З нерухомістю в США дуже багато нюансів, я поки те усвідомив, то часу чимало пройшло.По перше своя нерухомість в США це те про що мріє кожна людина, але треба зробити перший внесок, мати гарну кредитну історію і саме головне дуже гарно прибуткову і стабільну роботу, за останнім американці постійно переїзджають із одного штата в інший та підвищують свої скіли, тому живуть, знімаючи в аренду.Коли вони таку роботу знаходять, тоді беруть моргидж і наважуються придбати свою першу нерухомість, але...Як людина влізла в іпотеку, то вона вже раб працедавця, бо фактично не має можливості брати перерви в сплаті кредиту і вимушена працювати від ранку до ночі і швидко перестрибувати на вищу зарплатню.Тому більшість американців працює фактично на сплату кредитів і не тільки за нерухомість.Але, припустимо, що американець хоче стати лікарем, ітішніком чи адвокатом.Тоді все простіше, спочатку перші 5 років, як він отримав одну із цих професій, він сплачує із своєї зарплатні борг за кредит, який взяли його батьки найого освіту, потім десь років через 10 він сплатить свою першу нерухомість, а далі вже починаються інвестиції та здача в рент.Але...Це я так взагалі по загалям пройшовся, нюансів з нерухомістю там дуже багато, починаючи від податків, окремо за землю і будинок чи разом і закінчуючи, що сьогодні той район де ти купував, вважався гарним, то вже через декілька років він вже може вважатися не гарним, в зв'язку з тим, що його вже полюбили аіроамериканці чи латиноси і все, нерузомість падаж в ціні, та і кризи кожні 10 років, багато кого заганяє до банкрутству, який можна наголосити тільки раз за життя, тому там так багато бомжів.