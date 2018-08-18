С 28й минуты смотреть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Чикаге обвалились цены:
С 28й минуты смотреть.
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:43
3.3k метр, это обвалилось?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:43
Не хочу вас засмучувати, але кожна людина ніколи не розповість вам правди, навіть тільки з тої причини, що бреше навіть собі і все починається з дитинстства з якихось дрібниць, а потім вже в дорослому віці людина бреше і іноді не знає чому, бо так звик.
Щоб дійсно почути правду, треба відчути, що у людині на дущі, тому я і спитав, хто на вашу думку з них дійсно щасливий.
Я до чого це все розповів вам, щоб ви зрозуміли, що люди обманюють себе самостійно і бачать тільки те, що хочуть побачити.
Хочете побачити перші квіти ви все обшукаєте і їх знайдете, але якщо ви загубили ключі від квартири, то ви будете шукати ключі і коли вас спитають при тому, чи бачили ви квіти, то ви з впевненностю відповісте-ні, і навпаки.
Тобто ми бачимо лише те, що хочемо знайти.
Трибека та Влад шукає ракету і бачить її в кожній новині, а Сержик бачить зниження цін і теж це бачить в кожній новині.
На різницях бачення і працюють форуми.
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:44
уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:48
и сразу всё разберут в ЖК Lipki Island City Resort?
Клас
бізнес
Будинків
36
Кількість квартир
6155
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:53
Здрасьте!
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц.
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
Додано: Сер 15 кві, 2020 01:58
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино.
Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.
Додано: Сер 15 кві, 2020 02:00
cap rate 24/500 - около 5%. больше чем депозиты, но меньше чем рынок акций
а что по налогу на доходы физлиц?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 кві, 2020 02:21
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж.
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
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