Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ни первый ни второй и не врут и не понтятся. Просто нет смысла. Я с обоими имел дела на протяжении многих лет, с середины 00-х. Видел как развивается их деятельность. У нас были взаимовыгодные отношения, где-то немного бодались на объектах, но в общем доверительные и благожелательные. Тому кто в не очень хорошей ситуации, я периодически подбрасываю заказы на безвозмездной основе, он мне когда-то тоже помогал выбираться из ямы. Второй - тихо вошел в сферу деятельности, тихо поработал и потом тихо отошел от дел. Иногда общаемся.
Не хочу вас засмучувати, але кожна людина ніколи не розповість вам правди, навіть тільки з тої причини, що бреше навіть собі і все починається з дитинстства з якихось дрібниць, а потім вже в дорослому віці людина бреше і іноді не знає чому, бо так звик. Щоб дійсно почути правду, треба відчути, що у людині на дущі, тому я і спитав, хто на вашу думку з них дійсно щасливий. Я до чого це все розповів вам, щоб ви зрозуміли, що люди обманюють себе самостійно і бачать тільки те, що хочуть побачити. Хочете побачити перші квіти ви все обшукаєте і їх знайдете, але якщо ви загубили ключі від квартири, то ви будете шукати ключі і коли вас спитають при тому, чи бачили ви квіти, то ви з впевненностю відповісте-ні, і навпаки. Тобто ми бачимо лише те, що хочемо знайти. Трибека та Влад шукає ракету і бачить її в кожній новині, а Сержик бачить зниження цін і теж це бачить в кожній новині. На різницях бачення і працюють форуми.
уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.
и сразу всё разберут в ЖК Lipki Island City Resort?
Клас бізнес Будинків 36 Кількість квартир 6155
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте! Еще как выгодно. Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная. Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ. Аренда - $3 тыщи в месяц. Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц. Management company fee - $200. HOA (ЖЭК) - $150. Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company. Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. Очень даже нормально. Плюс защита капитала от инфляции. Плюс диверсифай портфолио.
Vlad442 написав:Бесплатный сыр только в мышеловке. Может так оказаться, что будет 50-70% падения вместо роста. В мире много денег, вакуум не терпит пустоты, поэтому сверхприбыли это исключение, а не правило.
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино. Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.
rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте! Еще как выгодно. Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная. Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ. Аренда - $3 тыщи в месяц. Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц. Management company fee - $200. HOA (ЖЭК) - $150. Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company. Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. Очень даже нормально. Плюс защита капитала от инфляции. Плюс диверсифай портфолио.
cap rate 24/500 - около 5%. больше чем депозиты, но меньше чем рынок акций а что по налогу на доходы физлиц?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте! Еще как выгодно. Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная. Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ. Аренда - $3 тыщи в месяц. Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц. Management company fee - $200. HOA (ЖЭК) - $150. Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company. Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. Очень даже нормально. Плюс защита капитала от инфляции. Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж. А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри. Я вже мовчу про їнші цифри. Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте! Еще как выгодно. Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная. Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ. Аренда - $3 тыщи в месяц. Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц. Management company fee - $200. HOA (ЖЭК) - $150. Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company. Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. Очень даже нормально. Плюс защита капитала от инфляции. Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж. А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри. Я вже мовчу про їнші цифри. Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
+1. На ветке появился толковый участник.
Востаннє редагувалось artlife в Сер 15 кві, 2020 02:58, всього редагувалось 1 раз.