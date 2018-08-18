rjkz написав:

Ни первый ни второй и не врут и не понтятся. Просто нет смысла.Я с обоими имел дела на протяжении многих лет, с середины 00-х.Видел как развивается их деятельность. У нас были взаимовыгодные отношения, где-то немного бодались на объектах, но в общем доверительные и благожелательные. Тому кто в не очень хорошей ситуации, я периодически подбрасываю заказы на безвозмездной основе, он мне когда-то тоже помогал выбираться из ямы. Второй - тихо вошел в сферу деятельности, тихо поработал и потом тихо отошел от дел. Иногда общаемся.