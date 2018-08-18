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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3563356435653566

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:39

  Trast написав:
  Libo написав:
  rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.


Здрасьте! :shock:
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц. :!:
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. :!:
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
8)

Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж.
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.


Моргидж на 15 лет сейчас по такому дому (при даунпейменте 20% $100 тыщ) будет обходиться под $2400 в месяц, т.е. на $400 больше, чем чистый доход от аренды этого дома.
Но!
Через 15 лет твой, он полностью выплачен.
И не исключено, что его стоимость вырастет до $600 тыщ.
А что по savings account?
Там максимум будет 1.5%. Полумиллионером не станешь.
На акциях можно 5-10% и больше иметь, но они иногда падают.
Надо диверсифай портфолио и иметь все, в т.ч. и серебряные ложки 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:45

  Trast написав:А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.


Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе. :oops: И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 03:18

  Libo написав:
  Trast написав:А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.


Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе. :oops: И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл? :roll:

Не знаю навіщо ви брешете, це тільки вам відомо навіщо, але цифри різняться по перше в різних штатах і навіть в містах одного штату.
А по друге, я там вище розписав, чому люди брешуть.
А по третє, тільки швидко скажіть мені в якому штаті сама висока чиста прибутковість від ренти і який процент від вартості нерухомості вона складає?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 03:38

  rjkz написав:Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.

:)
совмещение двух несовместимых историй, в которых миллионы факторов, индивидуальных особенностей, и т.п., чтобы задать наводящий вопрос.
и это для дискуссии? :mrgreen:
чистый софизм.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 3563356435653566
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