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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:39
Trast написав: Libo написав: rjkz написав:
Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте!
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц.
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж.
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
Моргидж на 15 лет сейчас по такому дому (при даунпейменте 20% $100 тыщ) будет обходиться под $2400 в месяц, т.е. на $400 больше, чем чистый доход от аренды этого дома.
Но!
Через 15 лет твой, он полностью выплачен.
И не исключено, что его стоимость вырастет до $600 тыщ.
А что по savings account?
Там максимум будет 1.5%. Полумиллионером не станешь.
На акциях можно 5-10% и больше иметь, но они иногда падают.
Надо диверсифай портфолио и иметь все, в т.ч. и серебряные ложки
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:45
Trast написав:
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе.
И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл?
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 03:18
Libo написав: Trast написав:
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе.
И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл?
Не знаю навіщо ви брешете, це тільки вам відомо навіщо, але цифри різняться по перше в різних штатах і навіть в містах одного штату.
А по друге, я там вище розписав, чому люди брешуть.
А по третє, тільки швидко скажіть мені в якому штаті сама висока чиста прибутковість від ренти і який процент від вартості нерухомості вона складає?
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Trast
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Додано: Сер 15 кві, 2020 03:38
rjkz написав:
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
совмещение двух несовместимых историй, в которых миллионы факторов, индивидуальных особенностей, и т.п., чтобы задать наводящий вопрос.
и это для дискуссии?
чистый софизм.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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