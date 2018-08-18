Додано: Сер 15 кві, 2020 05:51

Libo написав: rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж. Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.



Здрасьте!

Еще как выгодно.

Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.

Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.

Аренда - $3 тыщи в месяц.

Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.

Management company fee - $200.

HOA (ЖЭК) - $150.

Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.

Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.

Очень даже нормально.

Плюс защита капитала от инфляции.

Плюс диверсифай портфолио.

Здрасьте!Еще как выгодно.Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.Аренда - $3 тыщи в месяц.Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.Management company fee - $200.HOA (ЖЭК) - $150.Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.Очень даже нормально.Плюс защита капитала от инфляции.Плюс диверсифай портфолио.

Ну да, за 20+ лет может быть отобьется. К этому времени дом может и вырастет в цене, но будет требовать за эти 20 лет+ много раз вложений.500 куе...может быть и будет давать 3 куе в месяц в каких-то локациях...знакомые брали 640, который в ренте-бы стоил 3 куе, но то такое. НОА - 158 баксов (совпадает), но 100 баксов на мелкий ремонт - это разве что на типы. Действительно ремонт чего-то ну никак не будет укладываться в 200 баксов фи + 100 баксов в месяц на мелочи. Это разве что в локациях, где все грустно и печально, нет работы и соответственно рент будет намного ниже.Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного. Вот сейчас не знаю или успели до карантина, собирались спринг-клининг заказать. 3 куе на секундочку. А вы говорите --100 баксов в месяц.другой вариант - знакомые сняли 1 бэдрум в южной части Бруклина, НЙ. 1100. со свежим ремонтом (все свежее - стены, двери, сантехника, паркет НОВЫЙ!, правда хреново пошлифованный и похабно вскрытый лаком, но это для НЙ норма, с совершенно новой техникой и кухонным гарнитуром (правда из Хоум Дипо, но тем не менее), с дизайнерским освещением). Вот на чем здесь заработать? 1100!!! 40 минут на трейне от самого пупа Манхеттена! Это можно сказать практически рядом! При этом надо понимать, что в НЙ рент-контрол и им не сильно-то поднимешь рент, а жить они там могут и 10 и 20 лет. Кстати, мне недавно пересказали такой вариант - в НЙ продается квартира (какая и где - не спросил) за 100 куе. НО! Она с тенантом и рент на 80 баксов ниже мейнтанса. Выселить - нельзя, рент поднять - нельзя более чем на несколько процентов в год. Не помню точно на сколько, но сущие копейки - там ценник 30-летней давности.