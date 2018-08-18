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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:39
Trast написав: Libo написав: rjkz написав:
Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте!
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц.
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж.
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
Моргидж на 15 лет сейчас по такому дому (при даунпейменте 20% $100 тыщ) будет обходиться под $2400 в месяц, т.е. на $400 больше, чем чистый доход от аренды этого дома.
Но!
Через 15 лет твой, он полностью выплачен.
И не исключено, что его стоимость вырастет до $600 тыщ.
А что по savings account?
Там максимум будет 1.5%. Полумиллионером не станешь.
На акциях можно 5-10% и больше иметь, но они иногда падают.
Надо диверсифай портфолио и иметь все, в т.ч. и серебряные ложки
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:45
Trast написав:
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе.
И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл?
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 03:18
Libo написав: Trast написав:
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Милчел, цифры из реала. Я не первый год на этой работе.
И специализируюсь как раз на этом сегменте. Зачем мне вам врать? Смысл?
Не знаю навіщо ви брешете, це тільки вам відомо навіщо, але цифри різняться по перше в різних штатах і навіть в містах одного штату.
А по друге, я там вище розписав, чому люди брешуть.
А по третє, тільки швидко скажіть мені в якому штаті сама висока чиста прибутковість від ренти і який процент від вартості нерухомості вона складає?
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Trast
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Додано: Сер 15 кві, 2020 03:38
rjkz написав:
Вот кто из них прав?
Один - активный, деятельный,но....в ж***, а второй - в меру ленивый (или рациональный?), не стремиться ухватить все звезды сразу...но баланс у него положительный.
совмещение двух несовместимых историй, в которых миллионы факторов, индивидуальных особенностей, и т.п., чтобы задать наводящий вопрос.
и это для дискуссии?
чистый софизм.
как если бы бабушка со стороны мамы спрашивала у восьмилетних детей: "детки, так кто лучше? ваш папа - бабник, алкоголик, тунеядец и подлец, или ваша мама - добрая, любящая, заботливая и сама лучшая мама на свете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:10
Trast написав: rjkz написав:
Ни первый ни второй и не врут и не понтятся. Просто нет смысла.
Я с обоими имел дела на протяжении многих лет, с середины 00-х.
Видел как развивается их деятельность. У нас были взаимовыгодные отношения, где-то немного бодались на объектах, но в общем доверительные и благожелательные. Тому кто в не очень хорошей ситуации, я периодически подбрасываю заказы на безвозмездной основе, он мне когда-то тоже помогал выбираться из ямы. Второй - тихо вошел в сферу деятельности, тихо поработал и потом тихо отошел от дел. Иногда общаемся.
Не хочу вас засмучувати, але кожна людина ніколи не розповість вам правди, навіть тільки з тої причини, що бреше навіть собі і все починається з дитинстства з якихось дрібниць, а потім вже в дорослому віці людина бреше і іноді не знає чому, бо так звик.
Щоб дійсно почути правду, треба відчути, що у людині на дущі, тому я і спитав, хто на вашу думку з них дійсно щасливий.
Я до чого це все розповів вам, щоб ви зрозуміли, що люди обманюють себе самостійно і бачать тільки те, що хочуть побачити.
Хочете побачити перші квіти ви все обшукаєте і їх знайдете, але якщо ви загубили ключі від квартири, то ви будете шукати ключі і коли вас спитають при тому, чи бачили ви квіти, то ви з впевненностю відповісте-ні, і навпаки.
Тобто ми бачимо лише те, що хочемо знайти.
Трибека та Влад шукає ракету і бачить її в кожній новині, а Сержик бачить зниження цін і теж це бачить в кожній новині.
На різницях бачення і працюють форуми.
Очень красиво сказано!
Первого я не могу назвать счастливым - у него проблем выше крыши не только в бизнесе, к сожалению. Второму кроме того образа жизни, к которому он всегда стремился и который обрел, ничего особо не надо. Возможно он и счастлив. Насчет врак - первого проблемы я тоже пытался решать, находил где перекредитоваться. Второй со мной советовался насчет ремонта под аренду в новострое - показывал проект. Врать ему тоже не резон - он вообще человек беспонтовый, деньги любят тишину. А он любит рыбалку)))
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rjkz
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:51
Libo написав: rjkz написав:
Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте!
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц.
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
Ну да, за 20+ лет может быть отобьется. К этому времени дом может и вырастет в цене, но будет требовать за эти 20 лет+ много раз вложений.
500 куе...может быть и будет давать 3 куе в месяц в каких-то локациях...знакомые брали 640, который в ренте-бы стоил 3 куе, но то такое. НОА - 158 баксов (совпадает), но 100 баксов на мелкий ремонт - это разве что на типы. Действительно ремонт чего-то ну никак не будет укладываться в 200 баксов фи + 100 баксов в месяц на мелочи. Это разве что в локациях, где все грустно и печально, нет работы и соответственно рент будет намного ниже.Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного. Вот сейчас не знаю или успели до карантина, собирались спринг-клининг заказать. 3 куе на секундочку. А вы говорите --100 баксов в месяц.
другой вариант - знакомые сняли 1 бэдрум в южной части Бруклина, НЙ. 1100. со свежим ремонтом (все свежее - стены, двери, сантехника, паркет НОВЫЙ!, правда хреново пошлифованный и похабно вскрытый лаком, но это для НЙ норма, с совершенно новой техникой и кухонным гарнитуром (правда из Хоум Дипо, но тем не менее), с дизайнерским освещением). Вот на чем здесь заработать? 1100!!! 40 минут на трейне от самого пупа Манхеттена! Это можно сказать практически рядом! При этом надо понимать, что в НЙ рент-контрол и им не сильно-то поднимешь рент, а жить они там могут и 10 и 20 лет. Кстати, мне недавно пересказали такой вариант - в НЙ продается квартира (какая и где - не спросил) за 100 куе. НО! Она с тенантом и рент на 80 баксов ниже мейнтанса. Выселить - нельзя, рент поднять - нельзя более чем на несколько процентов в год. Не помню точно на сколько, но сущие копейки - там ценник 30-летней давности.
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rjkz
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:57
Trast написав: Libo написав: rjkz написав:
Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте!
Еще как выгодно.
Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная.
Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ.
Аренда - $3 тыщи в месяц.
Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц.
Management company fee - $200.
HOA (ЖЭК) - $150.
Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company.
Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год.
Очень даже нормально.
Плюс защита капитала от инфляции.
Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж.
А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри.
Я вже мовчу про їнші цифри.
Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
Совершенно верно.
И если в локациях типа Маунтин Вью пока только затяжной рост много лет, но там и ценники другие, за 500 куе ну скажем гараж и сарай на участке, то в других локациях и жесткие обломы случаются.
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rjkz
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Додано: Сер 15 кві, 2020 06:14
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 06:23
rjkz написав:
Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.
Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 06:58
Libo написав: rjkz написав:
Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.
Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится.
Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).
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rjkz
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