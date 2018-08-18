Додано: Сер 15 кві, 2020 07:44

rjkz написав: Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean). Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).

Маклин аристократично, дорого, круто, но в лесу. Пешком никуда. У меня в Кобеляках, что на Полтавщине, больше цивилизации и веселее - в наливайку можно пешком. Арлингтон тоже дороговато, но цивилизация и 10 минут до центра Вашингтона. В Фейрфаксе приемлемо, но или убого, или в новых районах дорого. Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ. А 10 лет назад там было по $300-400 тыщ. А еще 10 лет назад - по $200 тыщ, а самое крутое - $300 тыщ.А сейчас на тех землях в районе Лаксмэнор и в Бетесде все миллион/два +.