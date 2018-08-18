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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 07:44
rjkz написав:
Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).
Маклин аристократично, дорого, круто, но в лесу. Пешком никуда. У меня в Кобеляках, что на Полтавщине, больше цивилизации и веселее - в наливайку можно пешком. Арлингтон тоже дороговато, но цивилизация и 10 минут до центра Вашингтона. В Фейрфаксе приемлемо, но или убого, или в новых районах дорого. Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ. А 10 лет назад там было по $300-400 тыщ. А еще 10 лет назад - по $200 тыщ, а самое крутое - $300 тыщ.
А сейчас на тех землях в районе Лаксмэнор и в Бетесде все миллион/два +.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:19
Gastarbaiter написав:
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино.
Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.
В худшем случае будет банкротство. Или серьезное сокращение бизнеса. Сейчас уже наметилась тенденция, что многие компании, которые годами платили дивиденды их отменяют. Посмотрел дивидендные компании процентов 30 нефть и газ при текущих ценах на нефть навряд-ли будут долго платить. Дальше банки, страховые, фонды недвижимости. Тоже существенное сокращение бизнеса. Есть еще компании которые платят 10% дивидендов, но и в сытые года цена падает около 10%.
Причем я не отвергаю инвестиции в фонду. Но все эти призывы: надо покупать дивидендные истории или то что упало в 10 раз больше выглядят историями типа хорошо там где нас нет.
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