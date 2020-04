Додано: Сер 15 кві, 2020 09:31

change_pm написав: Trast написав: До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.

Там в USA гарно заробляти, але не жити.

Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати.

В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.

Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?



Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!



Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).



Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.

І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.



Процес реально - кайф. Яка основна мета?



заздрість здоров"я не добавляє заздрість здоров"я не добавляє

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/