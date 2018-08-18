RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3564356535663567

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:44

  rjkz написав:Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).


Маклин аристократично, дорого, круто, но в лесу. Пешком никуда. У меня в Кобеляках, что на Полтавщине, больше цивилизации и веселее - в наливайку можно пешком. Арлингтон тоже дороговато, но цивилизация и 10 минут до центра Вашингтона. В Фейрфаксе приемлемо, но или убого, или в новых районах дорого. Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ. А 10 лет назад там было по $300-400 тыщ. А еще 10 лет назад - по $200 тыщ, а самое крутое - $300 тыщ. :x А сейчас на тех землях в районе Лаксмэнор и в Бетесде все миллион/два +. :shock:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8070
З нами з: 14.11.11
Подякував: 344 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:19

  Gastarbaiter написав:
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино.
Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.


В худшем случае будет банкротство. Или серьезное сокращение бизнеса. Сейчас уже наметилась тенденция, что многие компании, которые годами платили дивиденды их отменяют. Посмотрел дивидендные компании процентов 30 нефть и газ при текущих ценах на нефть навряд-ли будут долго платить. Дальше банки, страховые, фонды недвижимости. Тоже существенное сокращение бизнеса. Есть еще компании которые платят 10% дивидендов, но и в сытые года цена падает около 10%.
Причем я не отвергаю инвестиции в фонду. Но все эти призывы: надо покупать дивидендные истории или то что упало в 10 раз больше выглядят историями типа хорошо там где нас нет.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 10.09.11
Подякував: 455 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ.

совсем не дорого. У нас Чикага без ремонта по 3000 у.е за метр без ремонта, с ремонтом соответствующим будет 4 или 4.5 тыс, а чтоб продать-все 5000 за метр. И никаких приличных школ вокруг. Так это Украина с зарплатой в 500 баксов...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10648
З нами з: 10.06.11
Подякував: 182 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:31

  change_pm написав:
  Trast написав:До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.

Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?

Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!

Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).

Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.
І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.

Процес реально - кайф. Яка основна мета?

ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.

заздрість здоров"я не добавляє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:36

  Trast написав:До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.

молодець, підтримую і дії, і висновки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:В Чикаге обвалились цены: https://www.youtube.com/watch?v=j8v89fOEauU&t=929s
С 28й минуты смотреть.


уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.


и сразу всё разберут в ЖК Lipki Island City Resort?

Клас
бізнес
Будинків
36
Кількість квартир
6155

Зображення

Зображення
Гарно



На фоні цін Чикаго буде безкоштовно. Якщо буде:-(
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15213
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1994 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:57

  flyman написав:заздрість здоров"я не добавляє

По собі знаєш :?:

У мене приблизно такі статки, як у Траста, то чому заздрити? Єдина прикрість тільки укр.паспорту для мене, то потреба візи в ЮК і Японію.

А питав я тому, що в мене було багато імігрантів знайомих в Штатах і Канаді, так всі настільки сильно переживали раптом недоплатять податки, що мені цікаво стало, як колега це робить.
change_pm
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3564356535663567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1824, 1825, 1826
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18254 2958075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 05:00
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 7459
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 12071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.