Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).
Маклин аристократично, дорого, круто, но в лесу. Пешком никуда. У меня в Кобеляках, что на Полтавщине, больше цивилизации и веселее - в наливайку можно пешком. Арлингтон тоже дороговато, но цивилизация и 10 минут до центра Вашингтона. В Фейрфаксе приемлемо, но или убого, или в новых районах дорого. Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ. А 10 лет назад там было по $300-400 тыщ. А еще 10 лет назад - по $200 тыщ, а самое крутое - $300 тыщ. А сейчас на тех землях в районе Лаксмэнор и в Бетесде все миллион/два +.
Gastarbaiter написав: Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино. Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.
В худшем случае будет банкротство. Или серьезное сокращение бизнеса. Сейчас уже наметилась тенденция, что многие компании, которые годами платили дивиденды их отменяют. Посмотрел дивидендные компании процентов 30 нефть и газ при текущих ценах на нефть навряд-ли будут долго платить. Дальше банки, страховые, фонды недвижимости. Тоже существенное сокращение бизнеса. Есть еще компании которые платят 10% дивидендов, но и в сытые года цена падает около 10%. Причем я не отвергаю инвестиции в фонду. Но все эти призывы: надо покупать дивидендные истории или то что упало в 10 раз больше выглядят историями типа хорошо там где нас нет.
Libo написав:Можно и дальше в сторону аэропорта Даллас, типа в Тайсон Корнер. Там еще в $500 тыщ можно уложиться. Еще классно в тех краях в Мэриленде (через речку по 495-й) - Бетесда, Потомак и Роквилл. И школы там классные, и цивилизации больше. Но во всей этой округе приличное жилье от $500+ тыщ.
совсем не дорого. У нас Чикага без ремонта по 3000 у.е за метр без ремонта, с ремонтом соответствующим будет 4 или 4.5 тыс, а чтоб продать-все 5000 за метр. И никаких приличных школ вокруг. Так это Украина с зарплатой в 500 баксов...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Trast написав:До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу. Там в USA гарно заробляти, але не жити. Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати. В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною. Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.
Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?
Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!
Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).
Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока. І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.
Процес реально - кайф. Яка основна мета?
ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.
заздрість здоров"я не добавляє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу. Там в USA гарно заробляти, але не жити. Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати. В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною. Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.
молодець, підтримую і дії, і висновки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.
и сразу всё разберут в ЖК Lipki Island City Resort?
rjkz написав: Для меня вообще не понятны мотивы рентного предпринимательства в США - таксы и мейнтанс съедает почти весь рентный платеж.
Здрасьте! Еще как выгодно. Описываю типичную модель, изначально задуманную как инвестиционная. Средний дом в районе с хорошими школами и высокой деловой активностью стоит порядка $500 тыщ. Аренда - $3 тыщи в месяц. Если это дорогой штат - налоги и страховка максимум $500 в месяц. Management company fee - $200. HOA (ЖЭК) - $150. Ежемесячно в среднем $100 на мелкий ремонт и доработки, которые выполняет management company. Чистоганом $2 тыщи в месяц или $24 тыщи в год. Очень даже нормально. Плюс защита капитала от инфляции. Плюс диверсифай портфолио.
Є одне але, мало хто з американців має ті 500 тис., всі беруть моргидж. А також з податками і страховою у вас не тактичні цифри. Я вже мовчу про їнші цифри. Доходність чиста після податків максімум 3%, всі моляться на капіталізацію.
вам сейчас эта хабалка с днепра ответил что вы не офицер и не разведчик и ничего не понимаете в США
rjkz написав:Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.
Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится.
Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).
чтобы узнать такс, друзья не нужны
zillow.com
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Vlad442 написав:Бесплатный сыр только в мышеловке. Может так оказаться, что будет 50-70% падения вместо роста. В мире много денег, вакуум не терпит пустоты, поэтому сверхприбыли это исключение, а не правило.
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино. Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.