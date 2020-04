Додано: Сер 15 кві, 2020 11:14

rjkz написав: Libo написав: rjkz написав: Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.



Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится.



Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).



чтобы узнать такс, друзья не нужны



zillow.com чтобы узнать такс, друзья не нужныzillow.com

