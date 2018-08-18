RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3565356635673568

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:52

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Бесплатный сыр только в мышеловке. Может так оказаться, что будет 50-70% падения вместо роста.
В мире много денег, вакуум не терпит пустоты, поэтому сверхприбыли это исключение, а не правило.

Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино.
Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.


Можно в пример хоть одну такую компанию назвать??

Лайфхак: заходите на investing.com, раздел stocks>financials>Dividends. Беда в том, что дивиденды выплаченные в прошлом не гарантируют таких же дивидендов в будущем.
airmax78
 
Повідомлень: 34036
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:06

airmax78
Не могу найти , а можно прямую ссылку

Нашел только вот такое
https://ru.investing.com/dividends-calendar/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37680
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3621 раз.
Подякували: 9773 раз.
 
Профіль
48
14
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:10

  airmax78 написав:Лайфхак: заходите на investing.com, раздел stocks>financials>Dividends. Беда в том, что дивиденды выплаченные в прошлом не гарантируют таких же дивидендов в будущем.


красивые цифры див доходности обычно на падающих стоках-лузерах. толку что оно даст 5% (и то не факт), если упадет на 15 за год
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:12

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Можно в пример хоть одну такую компанию назвать??

Лайфхак: заходите на investing.com, раздел stocks>financials>Dividends. Беда в том, что дивиденды выплаченные в прошлом не гарантируют таких же дивидендов в будущем.

Макс правильно говорит. Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы. Далее беру отчетность и изучаю: PL, Cash Flow, закредитованность и т.п. Очевидно, что нужно понимать сферу, в которой компания работает, источники доходов (они могут быть не всегда очевидны), сопоставлять с текущей ситуацией на рынках и т.д. Соответственно, можно сделать прогноз: насколько упадут результаты и кэш-флу и оценить вероятность прекращения выплаты дивидендов.
100% гарантии нет нигде. Даже в киевском бетоне сосед-алкаш может газ или гранату взорвать за стенкой.
Если лень париться - берите Теслу. Илон опять черканет что-то в твиттере - и миллионы хомячков снова ломанутся.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 26.02.18
Подякував: 379 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:16

  Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.


например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я набрал CCL и Boeing пока дешево

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 289
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:31

  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.


например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах? :mrgreen:

Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.

ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 26.02.18
Подякував: 379 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:06

  Gastarbaiter написав:
  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.


например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах? :mrgreen:

Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.

ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.

У Тесла есть огромное конкурентное преимущество, которое сложно отрицать: собственные процессоры и ПО. То, в чем все остальные автопроизводители просто ни в зуб ногой. Тесла в этом плане всех обогнала на годы и фактически создает новые стандарты в отрасли. Конечно, бесит этот рост на фоне всеобщего ПЦа, но утверждать что у него совсем уж нет оснований я бы не стал. Теслу куплю при условии падения до как минимум 400.
airmax78
 
Повідомлень: 34036
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3945 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3565356635673568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1824, 1825, 1826
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18258 2958400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 13:11
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 7495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 12073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3046)
15.04.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.