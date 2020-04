Додано: Сер 15 кві, 2020 13:15

Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.



ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни. Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.

о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,

аірмакс, проведи їм майстер клас... о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,аірмакс, проведи їм майстер клас...

