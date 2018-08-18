Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Бесплатный сыр только в мышеловке. Может так оказаться, что будет 50-70% падения вместо роста. В мире много денег, вакуум не терпит пустоты, поэтому сверхприбыли это исключение, а не правило.
Ну, в худшем случае будете получать свои 10% от вложенного в виде дивидендов (до налогов). Ничем не хуже киевского бетона, но гораздо ликвиднее, имхо. Разумеется, речь не идет о хайповых акциях, в которые инвестируют из-за имени, а не из-за реальных показателей (Тесла и т.п.). Там действительно казино. Опять же, такие шансы выпадают раз в несколько лет.
Можно в пример хоть одну такую компанию назвать??
Лайфхак: заходите на investing.com, раздел stocks>financials>Dividends. Беда в том, что дивиденды выплаченные в прошлом не гарантируют таких же дивидендов в будущем.
investorkiev написав:Можно в пример хоть одну такую компанию назвать??
Лайфхак: заходите на investing.com, раздел stocks>financials>Dividends. Беда в том, что дивиденды выплаченные в прошлом не гарантируют таких же дивидендов в будущем.
Макс правильно говорит. Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы. Далее беру отчетность и изучаю: PL, Cash Flow, закредитованность и т.п. Очевидно, что нужно понимать сферу, в которой компания работает, источники доходов (они могут быть не всегда очевидны), сопоставлять с текущей ситуацией на рынках и т.д. Соответственно, можно сделать прогноз: насколько упадут результаты и кэш-флу и оценить вероятность прекращения выплаты дивидендов. 100% гарантии нет нигде. Даже в киевском бетоне сосед-алкаш может газ или гранату взорвать за стенкой. Если лень париться - берите Теслу. Илон опять черканет что-то в твиттере - и миллионы хомячков снова ломанутся.
Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.
например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах?
Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.
ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.
Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.
например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах?
Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.
ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.
У Тесла есть огромное конкурентное преимущество, которое сложно отрицать: собственные процессоры и ПО. То, в чем все остальные автопроизводители просто ни в зуб ногой. Тесла в этом плане всех обогнала на годы и фактически создает новые стандарты в отрасли. Конечно, бесит этот рост на фоне всеобщего ПЦа, но утверждать что у него совсем уж нет оснований я бы не стал. Теслу куплю при условии падения до как минимум 400.
Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.
например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах?
Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.
ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.
о, любителі вкладуваться на падаючому ринку, аірмакс, проведи їм майстер клас...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:У Тесла есть огромное конкурентное преимущество, которое сложно отрицать: собственные процессоры и ПО. То, в чем все остальные автопроизводители просто ни в зуб ногой. Тесла в этом плане всех обогнала на годы и фактически создает новые стандарты в отрасли. Конечно, бесит этот рост на фоне всеобщего ПЦа, но утверждать что у него совсем уж нет оснований я бы не стал. Теслу куплю при условии падения до как минимум 400.
У недостроя из моего примера тоже могут быть огромные преимущества: локация, материалы, концепция. Но сомневаюсь, что, выбирая между ним и почти готовым неохрущем в ипенях, вы будете обращать на это внимание. Сколько лет пройдет прежде, чем Тесла наколядует 6 млрд. на покрытие убытков прошлых лет и начнет выплачивать хотя бы по 5 дол. на акцию в год?
О, а вот и Илон проснулся!
Tesla запустить до кінця поточного року сервіс безпілотних таксі Robo-taxi в разі затвердження відповідних документів.
Про такі наміри американської компанії повідомив її глава Ілон Маск.
За його словами, Tesla готова вивести на дороги 1 мільйон роботаксі, однак для цього необхідне затвердження нормативно-правових актів.
Макс, надабрать
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 15 кві, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.