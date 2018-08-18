Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:о, любителі вкладуваться на падаючому ринку, аірмакс, проведи їм майстер клас...
Если это о недвиге,то сейчас вообще для этого рынка настала рекламная пауза. Никто не понимает глубины опы,но все признают что она есть и придётся цены дисконтировать,доходы у большинства покупателей уже уменьшились. Должен был полностью отменён карантин,а потом уже все будут делать выводы,тем более мудрые люди сказали,что корона это надолго,скорее всего в следующей холодной поре года корона вернётся со всеми вытекающими,потерей доходов и ограничениями.
Вот такие пироги малята,но то что Макс разворачивает рынок своими покупками это ясно и понятно,можно писать про него учебники,и трудно точно сейчас сказать ,его выхватывание пика в 2013-м было меньшее зло чем сейчас или нет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:У Тесла есть огромное конкурентное преимущество, которое сложно отрицать: собственные процессоры и ПО. То, в чем все остальные автопроизводители просто ни в зуб ногой. Тесла в этом плане всех обогнала на годы и фактически создает новые стандарты в отрасли. Конечно, бесит этот рост на фоне всеобщего ПЦа, но утверждать что у него совсем уж нет оснований я бы не стал. Теслу куплю при условии падения до как минимум 400.
У недостроя из моего примера тоже могут быть огромные преимущества: локация, материалы, концепция. Но сомневаюсь, что, выбирая между ним и почти готовым неохрущем в ипенях, вы будете обращать на это внимание. Сколько лет пройдет прежде, чем Тесла наколядует 6 млрд. на покрытие убытков прошлых лет и начнет выплачивать хотя бы по 5 дол. на акцию в год?
О, а вот и Илон проснулся!
Tesla запустить до кінця поточного року сервіс безпілотних таксі Robo-taxi в разі затвердження відповідних документів.
Про такі наміри американської компанії повідомив її глава Ілон Маск.
За його словами, Tesla готова вивести на дороги 1 мільйон роботаксі, однак для цього необхідне затвердження нормативно-правових актів.
Макс, надабрать
Если таки в самом деле запустит - скоро увидим 1000 за акцию.