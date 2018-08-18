Додано: Сер 15 кві, 2020 14:00

flyman написав: о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,

аірмакс, проведи їм майстер клас... о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,аірмакс, проведи їм майстер клас...

Если это о недвиге,то сейчас вообще для этого рынка настала рекламная пауза.Никто не понимает глубины опы,но все признают что она есть и придётся цены дисконтировать,доходы у большинства покупателей уже уменьшились.Должен был полностью отменён карантин,а потом уже все будут делать выводы,тем более мудрые люди сказали,что корона это надолго,скорее всего в следующей холодной поре года корона вернётся со всеми вытекающими,потерей доходов и ограничениями.Вот такие пироги малята,но то что Макс разворачивает рынок своими покупками это ясно и понятно,можно писать про него учебники,и трудно точно сейчас сказать ,его выхватывание пика в 2013-м было меньшее зло чем сейчас или нет.