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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3567356835693570>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:59

Интересный пост попался в сети от недовольных инвесторов Афтографа.

На нем прям наглядно видно, как каждая следущая очередь хуже предыдущей.
В целом новострои, которые начнут строиться в 2020 уже будет страшно покупать изза их низкого качества.

Зображення

Зображення
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:00

  flyman написав:о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,
аірмакс, проведи їм майстер клас...

Если это о недвиге,то сейчас вообще для этого рынка настала рекламная пауза.
Никто не понимает глубины опы,но все признают что она есть и придётся цены дисконтировать,доходы у большинства покупателей уже уменьшились.
Должен был полностью отменён карантин,а потом уже все будут делать выводы,тем более мудрые люди сказали,что корона это надолго,скорее всего в следующей холодной поре года корона вернётся со всеми вытекающими,потерей доходов и ограничениями.

Вот такие пироги малята,но то что Макс разворачивает рынок своими покупками это ясно и понятно,можно писать про него учебники,и трудно точно сейчас сказать ,его выхватывание пика в 2013-м было меньшее зло чем сейчас или нет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:01

  PrimusInterPares написав:Я набрал CCL и Boeing пока дешево

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Boeing customers canceled orders for 150 jets in March as the virtual halt in demand for air travel caused the sharpest drop in demand in decades. - CNN

Рано, ще банкротсва не почались.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:28

  trololo написав:
  Елена8 написав:А про инфляцию доллара забыли? Купите по курсу 30 грн. 100$ -зайдёте с ними на Amazon чтобы купить духи, а они уже не 100$ стоят, а 200$.


Наверное особенные духи. Нет такой инфляции в масс маркете

Для особо понятливых -цифры условные
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:У Тесла есть огромное конкурентное преимущество, которое сложно отрицать: собственные процессоры и ПО. То, в чем все остальные автопроизводители просто ни в зуб ногой. Тесла в этом плане всех обогнала на годы и фактически создает новые стандарты в отрасли. Конечно, бесит этот рост на фоне всеобщего ПЦа, но утверждать что у него совсем уж нет оснований я бы не стал. Теслу куплю при условии падения до как минимум 400.

У недостроя из моего примера тоже могут быть огромные преимущества: локация, материалы, концепция. Но сомневаюсь, что, выбирая между ним и почти готовым неохрущем в ипенях, вы будете обращать на это внимание. Сколько лет пройдет прежде, чем Тесла наколядует 6 млрд. на покрытие убытков прошлых лет и начнет выплачивать хотя бы по 5 дол. на акцию в год?

О, а вот и Илон проснулся! :mrgreen:
Tesla запустить до кінця поточного року сервіс безпілотних таксі Robo-taxi в разі затвердження відповідних документів.

Про такі наміри американської компанії повідомив її глава Ілон Маск.

За його словами, Tesla готова вивести на дороги 1 мільйон роботаксі, однак для цього необхідне затвердження нормативно-правових актів.


Макс, надабрать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Если таки в самом деле запустит - скоро увидим 1000 за акцию.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:46

  somilitark написав:
  flyman написав:о, любителі вкладуваться на падаючому ринку,
аірмакс, проведи їм майстер клас...

Вот такие пироги малята,но то что Макс разворачивает рынок своими покупками это ясно и понятно,можно писать про него учебники,и трудно точно сейчас сказать ,его выхватывание пика в 2013-м было меньшее зло чем сейчас или нет.

Верчу рынок на *Yю. Продажей разворачиваю вверх, покупкой - вниз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:05

  investorkiev написав:Интересный пост попался в сети от недовольных инвесторов Афтографа.

На нем прям наглядно видно, как каждая следущая очередь хуже предыдущей.
В целом новострои, которые начнут строиться в 2020 уже будет страшно покупать изза их низкого качества.

Зображення

Зображення

Появление Автографа в том месте - это была природная аномалия. На фоне того что там ваял поблизости Интергал - Афтограф был космическим кораблем. Автограф 2 пытается вернуть ситуацию в нормальное русло.
И это правильно. Многие жильцы Автографа вообще не поняли прикола с модными мопами и фасадами. "Нах нам эти стекляные ограждения на лоджии, когда нам надо остеклиться?! Нельзя????!!!! ЧТО БЛД ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ???!!"
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:18

  airmax78 написав:Продажей разворачиваю вверх, покупкой - вниз.

Опять у вас на календаре 1-е апреля?

Можно справку,сколько очередная покупка прелести для себя уже дала "выхлопа?"
Я уверен,что вы знаете назубок точную цифру и замеры проводите чуть ли не ежедневно,так сколько? Двацаточка уже есть?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Продажей разворачиваю вверх, покупкой - вниз.

Опять у вас на календаре 1-е апреля?

Можно справку,сколько очередная покупка прелести для себя уже дала "выхлопа?"
Я уверен,что вы знаете назубок точную цифру и замеры проводите чуть ли не ежедневно,так сколько? Двацаточка уже есть?

"Если куплено для себя - то цена не важна"(с)
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:44

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Продажей разворачиваю вверх, покупкой - вниз.

Опять у вас на календаре 1-е апреля?

Можно справку,сколько очередная покупка прелести для себя уже дала "выхлопа?"
Я уверен,что вы знаете назубок точную цифру и замеры проводите чуть ли не ежедневно,так сколько? Двацаточка уже есть?

"Если куплено для себя - то цена не важна"(с)

Ясно,спасибо за ответ,наверное скорость погружения лихая и динамика наростает.
Ну хоть намекните,20-ка уже точно есть,или уже ближе к 30-ти?
Я хоть угадал с глубиной глубин показателя Композит Макс78 на этот момент?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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