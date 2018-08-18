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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:49
rjkz написав: Libo написав: rjkz написав:
Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.
Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится.
Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).
по-моему уже перебор...
ребята, тема недвиги США интересная и познавательная
но может все таки стартанете ветку под эту тему?
думаю будет популярная)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:04
Все, расходимся. Вахтерша пришла.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:05
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.
например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах?
Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.
ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.
гастр и Ко завязывайте с флудом реально зае…
гастру с коллегами на этот год задание мин 7-8ярдов отправить в нэньку для поддержания штанов а не проепывать заработанное на полуныце на фонде)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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