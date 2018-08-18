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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3567356835693570

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:49

модераторы есть на форуме???

  rjkz написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Таксы и фи - 500 баксов в месяц? И хорошие школы? Вы смеетесь? Хорошие школы как раз там где высокие таксы. Например, мои знакомые в Нью-Джерси платят больше 11 куе в год только праперти такс. Да, школы там отличные, но и такс почти в 2 раза выше указанного.


Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится. :?


Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).

по-моему уже перебор...
ребята, тема недвиги США интересная и познавательная
но может все таки стартанете ветку под эту тему?
думаю будет популярная)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:04

Все, расходимся. Вахтерша пришла.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:05

модераторы есть на форуме???

  Gastarbaiter написав:
  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:Моя стратегия: выбрать компанию, которая показывала нормальные результаты в прошлые годы и стабильно платила дивы.


например какие компании? форд? боинг? или теоретик. что ж у тебя от теслы так пригорает, потерял на шортах? :mrgreen:

Ничего не потерял. В казино не играю. Возможно, теряю кучу возможностей, но не могу себя заставить вкладываться в откровенный шлак. Тесла - просто на слуху и показала фантастический рост почти на пустом месте. Это как вложиться в стремный новострой в надежде слить по переуступке до того, как станет очевидно, что его в ближайшие годы не достроят.

ПС. Посмотрел Форд. На первый взгляд он неплох. Наверняка порежут кап. проекты на 20-й год, есть резервы под дивы, цена акций в 2 раза ниже от прошлого года. У инвестора есть все шансы получить свои 10% годовых. Но если бы вкладывался, то посмотрел бы внимательнее. Возможно, есть какие-то подводные камни.

гастр и Ко завязывайте с флудом реально зае…
гастру с коллегами на этот год задание мин 7-8ярдов отправить в нэньку для поддержания штанов а не проепывать заработанное на полуныце на фонде)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:43

  airmax78 написав:В Чикаге обвалились цены: https://www.youtube.com/watch?v=j8v89fOEauU&t=929s
С 28й минуты смотреть.


  Первый написав:
proftpd66 написав:
  adeges написав:
уверен, что после этого ролика, оставшиеся 11 квартир по бросовой базовой цене 89000 за кв. м до после обеда завтра разметут, так что зря выложили: не все форумчане успеют воспользоваться такой шарой - расстроятся.


и сразу всё разберут в ЖК Lipki Island City Resort?

Клас
бізнес
Будинків
36
Кількість квартир
6155

Зображення

Зображення
Гарно



На фоні цін Чикаго буде безкоштовно. Якщо буде:-(


В огляді кажуть, що всі паркомісця вільні в Chicago. Що це за мажори, які, жлобяться купити паркомісця? і ставити на тротуар супер клас. Може це теорія піраміди Долярчіка.

Швидше за все це юридичні особи купили щоб здавати як готель або як офісне приміщення.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 15 кві, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:50

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Короче ростішки, на ринку нерухомості можна заробити тільки головняк і попандос.

Хто розумний раджу звернути увагу на земельку..

В будь якому випадку 100 Га українського чорнозему це набагато краще модного курятнику в Києві...

Курятники - вниз, земелька - вверх.

Расскажу одну историю.
Я покупал под аренду и считал, что делаю дело полезное обществу. Обеспечиваю условия жизни людям. Чтобы, если нет денег на покупку, не три семьи в хрущевке, а каждому по отдельной квартире. В том числе и финансировал стройку в этих целях. Я был полезен обществу и получал за это вознаграждение.
Потом бес попутал и взял под перепродажу, потом захотел взять еще, вот история
viewtopic.php?p=4501666#p4501666
но в последний момент одумался и влетел только с одной квартирой.

Вывод. Спекуляции зло. Нужна земля сеять, покупайте. Хотите нажиться на пустом месте, скорей потеряете.


если логически подумать:
строяки (строители) стоят полный безлимит жилье. Авто дешевеет, есть пригород.

ДАЖЕ, компании, типо на Драгомирова Новопечерские Липки, там застройщик тупо сам все финансировал. Крупный бизнес, может сам пострить 50.000 квартир и сдать.

а платину добывать очень тяжело и взрывоопасно добывать. И, тоже, золото, а и биток сложность увеличивается.

Я могу понять, если Вы построите шахту для добыли Урана радиоактивного, которого, сложно добывать. Это я могу понять. А что мне даст бетон? Другая тема для разговора, если украинки будут больше рожать детей.

"тупо" купить хату в нищей стране и еще выиграть. Сложно. Разве что в центре совок можно было бы купить.



я жду ответный огонь.

Ответка будет? :lol:

Все уже капитулировали перед металлами: Уран-235 и Плутоний-239 ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:30

  adeges написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:
Ну ты залупил. Нью-Джерси вообще надо выбрасывать из статистики и не рассматривать вообще. Там налоги на недвижимость аномально высокие. Я беру Мэриленд и Вирджинию, где отличные школы, достойная публика и налоги выше (иногда в два раза!), чем в целом по стране. В $500 на налоги + страховка вполне уложишься. Может кое-где и $400 получится. :?


Не, я знаю, что в Нью-Джерси САМЫЙ высокий праперти такс (но и самый высокий уровень школ), насчет Мериленда - не скажу, а насчет Вирджинии - поинтересуюсь у друзей, потом отпишусь. Они планировали купить дом в пригородах ДС (типа Арлингтона или Фейр Факса). Но пардон, даже 2-3 года назад там очень тяжело было найти хоть что-то за 500 куе. А прошлым летом вход начинался с 650+ куе. При этом рент - да, порядка 3 куе. Они даже за 2800 рентовали и школа 10/10. Маклин (McLean).


чтобы узнать такс, друзья не нужны

zillow.com


А, ну да, забыл совсем.)))
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Васєнька знову смалить...
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