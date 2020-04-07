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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:40
UA написав:
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45
adeges написав: UA написав:
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии
Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.
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UA
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45
UA написав:
Сколько будет стоить Ваш ремонт?
Прошу внимание, что цена метра ремонта указана за 3-4х комнатную.
Там цена ремонта понесётся в небо. Думаю в 1 куе попробует поместиться. Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке
Порой перфекционизм играет злые шутки
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hume
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45
Proofy написав: Унуноктий написав:
так что наверное Медовый-2
но не сейчас, а осенью
осень - рано. Медовый-3 надо ждать.
пока появится в продаже Медовый-3 я на него уже насобираю деньги.
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Унуноктий
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:53
hume написав: UA написав:
Сколько будет стоить Ваш ремонт?
Прошу внимание, что цена метра ремонта указана за 3-4х комнатную.
Там цена ремонта понесётся в небо. Думаю в 1 куе попробует поместиться. Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке
Порой перфекционизм играет злые шутки
Ну ничего. После ремонта третей-четвертой квартиры научится
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UA
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Додано: Суб 18 кві, 2020 17:58
hume написав:
Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке
Звиздит.
Он месяца 2 назад называл те же вводные,примерная смета от разных хапуг от 240 до 500 за метр.
Тут закинул петросянку с кладовкой и понеслось,Макс умеет завести\зажечь форум
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
п.п.с. у меня родственники продают наследную бабкину хату,пока крутят носом,им приличные деньги для села давали,не захотели,сказали смешно,я не стал сильно настаивать на том мнении,что они не правы,не захотел ссориться
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 18 кві, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:01
UA написав: adeges написав: UA написав:
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии
Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.
к сожалению вы правы. но даже это не гарантия. ты не можешь все время находится на обьекте и контролировать каждый шаг рабочих. вчера увидел, что мне сделали с лестницей и до сих пор в себя не могу прийти. и вот так получается, что плачу за хайтек, а получу по лестнице хайтак
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:05
Vlad442 написав: hume написав:
именно во времена таких форс мажоров становится понятно кто коллекционировал гвно
Такой форс-мажор похож на артобстрел. Никто не знает, куда попадет снаряд и кого зацепит осколком. Без работы могут остаться и ресторатор и бариста.
У эконом сегмента есть одно неоспоримое преимущество - можно снизить цену и сдать всегда. В сегменте с модными ремонтами проще закрыть и нести убытки, чем сдавать дешево. Если у человека пошли дела плохо, он может временно переселиться в эконом для оптимизации расходов.
Рентабельность в экономе всегда выше, сдать его проще, ремонт восстановить дешевле. В верхнем сегменте сейчас не ничего не сдашь - весь олх забит в то время, как дешевые квартиры улетают. Так что еще не факт в чем лучше встречать форс-мажор.
Да, сдаю 2 бюджетных объекта. Никто не заикается о скидках.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:07
UA написав: adeges написав: UA написав:
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии
Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.
Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.
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sesk
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:07
somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:
В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами
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hume
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