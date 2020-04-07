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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 360536063607360836093610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:40

  UA написав:Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»


не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45

  adeges написав:
  UA написав:Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»


не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии

Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45

  UA написав:Сколько будет стоить Ваш ремонт?

Прошу внимание, что цена метра ремонта указана за 3-4х комнатную. :D Там цена ремонта понесётся в небо. Думаю в 1 куе попробует поместиться. Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке :mrgreen: Порой перфекционизм играет злые шутки
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:45

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:так что наверное Медовый-2
но не сейчас, а осенью
осень - рано. Медовый-3 надо ждать.

пока появится в продаже Медовый-3 я на него уже насобираю деньги.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:53

  hume написав:
  UA написав:Сколько будет стоить Ваш ремонт?

Прошу внимание, что цена метра ремонта указана за 3-4х комнатную. :D Там цена ремонта понесётся в небо. Думаю в 1 куе попробует поместиться. Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке :mrgreen: Порой перфекционизм играет злые шутки

Ну ничего. После ремонта третей-четвертой квартиры научится :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 17:58

  hume написав: Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке


Звиздит.
Он месяца 2 назад называл те же вводные,примерная смета от разных хапуг от 240 до 500 за метр.
Тут закинул петросянку с кладовкой и понеслось,Макс умеет завести\зажечь форум :lol:

п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.

п.п.с. у меня родственники продают наследную бабкину хату,пока крутят носом,им приличные деньги для села давали,не захотели,сказали смешно,я не стал сильно настаивать на том мнении,что они не правы,не захотел ссориться :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 18 кві, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:01

  UA написав:
  adeges написав:
  UA написав:Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»


не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии

Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.


к сожалению вы правы. но даже это не гарантия. ты не можешь все время находится на обьекте и контролировать каждый шаг рабочих. вчера увидел, что мне сделали с лестницей и до сих пор в себя не могу прийти. и вот так получается, что плачу за хайтек, а получу по лестнице хайтак
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:05

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:Арендодатели Москвы столкнулись с некоторыми проблемами. До этого тут проскальзывала информация, что польские арендодатели плачут над своими кавалерками, которые снимали украинские заробитчане.
https://www.cian.ru/stati-arenda-v-izol ... 17-04-2020

именно во времена таких форс мажоров становится понятно кто коллекционировал гвно

Такой форс-мажор похож на артобстрел. Никто не знает, куда попадет снаряд и кого зацепит осколком. Без работы могут остаться и ресторатор и бариста.
У эконом сегмента есть одно неоспоримое преимущество - можно снизить цену и сдать всегда. В сегменте с модными ремонтами проще закрыть и нести убытки, чем сдавать дешево. Если у человека пошли дела плохо, он может временно переселиться в эконом для оптимизации расходов.
Рентабельность в экономе всегда выше, сдать его проще, ремонт восстановить дешевле. В верхнем сегменте сейчас не ничего не сдашь - весь олх забит в то время, как дешевые квартиры улетают. Так что еще не факт в чем лучше встречать форс-мажор.

Да, сдаю 2 бюджетных объекта. Никто не заикается о скидках.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:07

  UA написав:
  adeges написав:
  UA написав:Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»


не помню чтобы разговор был об этом. уверен впрочем, что это возможно. при зазоре на цены вверх от рыночных процентов 30-40%. вы же понимаете, что для соблюдения сметы будут браться более дешевые материалы и нарушаться технологии

Технология проведения строительных работ будет соблюдена только в одном случаи - если Заказчик работ сам знаком с технологией.

Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:07

  somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:

В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами
hume
 
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