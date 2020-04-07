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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36063607360836093610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:11

  sesk написав:Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.

Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.

Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:18

  hume написав:
  somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:

В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами

Вы знаете это точно? Или с его слов?

Мне кажется что и кладовка,и 2 паркинга,и сметы от нескольких подрядчиков,это плод фантазии.
Как вы себе представляете такую картину? Я имею ввиду офисы есть и обжитые,а жильцов нет?
Скорее можно наблюдать обратное,жильцов куча,а арендаторы коммерческого не спешат,присматриваются.
А у Макса и тут какой-то трэш не реальный.
Макс давно живёт в параллельном мире,любит фантазировать,а когда его обоснованно бомбят,то он говорит: я пошутил\попетросянил,немножко помолчит,а потом опять закидывает очередную петросянку и все начинают этот "юмор" комментировать,он выходит морально подпитывается и поднимает ЧСВ.
Так что туману он напустил хорошо,хоть бы покупка эта была не виртуальная.Ибо не сходятся пазлы во всём этом,не сходятся.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

итак, докладываю по ситуации с арендой.
все деньги заплатили в срок, без какого либо намека на скидку
так что лендлординг процветает
Дарина
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:27

  hume написав:
  sesk написав:Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.

Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.

Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт

Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли. :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:29

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Материалы + работа? :mrgreen:

Черновые материалы + работа. Но я не спешу. Подожду когда работа будет "за еду", а черновые материалы из остатков на какую-то старенькую одежду обменяю в Эпике.

Чистовую отделку не планируете? :mrgreen:
Сколько будет стоить Ваш ремонт?

Хороший вопрос. Я в процессе закупки чистовых материалов сейчас. Сантехнику почти всю купил. Свет посчитали, но еще не оплатил, плитку большую часть заавансировал. Двери посчитали, но тоже не платил. Я Вам в конце скажу. Ну или хотя бы после того как станет известна сумма потраченная на чистовые материалы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

какие двери ставишь? плитку? дай ссылки
Дарина
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:32

  hume написав:
  UA написав:Сколько будет стоить Ваш ремонт?

Прошу внимание, что цена метра ремонта указана за 3-4х комнатную. :D Там цена ремонта понесётся в небо. Думаю в 1 куе попробует поместиться. Вы видите, что ремонт начался уже в кладовке :mrgreen: Порой перфекционизм играет злые шутки

В кладовке не будет ремонта. Там будут стоять стеллажи и установлен роллет. Всё. На этом ремонт в кладовке закончен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

можно увидеть како то рендер дизайна?
сколько смета ремонта сейчас составлет? из расчета на м кв
Дарина
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:36

  somilitark написав:Вы знаете это точно? Или с его слов?

Мне кажется что и кладовка,и 2 паркинга,и сметы от нескольких подрядчиков,это плод фантазии.
Как вы себе представляете такую картину? Я имею ввиду офисы есть и обжитые,а жильцов нет?
Скорее можно наблюдать обратное,жильцов куча,а арендаторы коммерческого не спешат,присматриваются.
А у Макса и тут какой-то трэш не реальный.
Макс давно живёт в параллельном мире,любит фантазировать,а когда его обоснованно бомбят,то он говорит: я пошутил\попетросянил,немножко помолчит,а потом опять закидывает очередную петросянку и все начинают этот "юмор" комментировать,он выходит морально подпитывается и поднимает ЧСВ.
Так что туману он напустил хорошо,хоть бы покупка эта была не виртуальная.Ибо не сходятся пазлы во всём этом,не сходятся.

Где-то я что-то упустил в своей легенде. Сейчас перечитаю свои посты за последние 2 года - подчищу что не так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:36

Дарина
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