Додано: Суб 18 кві, 2020 18:18

hume написав: somilitark написав:

п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.

Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.

: п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.

В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами

Вы знаете это точно? Или с его слов?Мне кажется что и кладовка,и 2 паркинга,и сметы от нескольких подрядчиков,это плод фантазии.Как вы себе представляете такую картину? Я имею ввиду офисы есть и обжитые,а жильцов нет?Скорее можно наблюдать обратное,жильцов куча,а арендаторы коммерческого не спешат,присматриваются.А у Макса и тут какой-то трэш не реальный.Макс давно живёт в параллельном мире,любит фантазировать,а когда его обоснованно бомбят,то он говорит: я пошутил\попетросянил,немножко помолчит,а потом опять закидывает очередную петросянку и все начинают этот "юмор" комментировать,он выходит морально подпитывается и поднимает ЧСВ.Так что туману он напустил хорошо,хоть бы покупка эта была не виртуальная.Ибо не сходятся пазлы во всём этом,не сходятся.