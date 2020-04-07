Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.
Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:11
Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.
Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:18
Вы знаете это точно? Или с его слов?
Мне кажется что и кладовка,и 2 паркинга,и сметы от нескольких подрядчиков,это плод фантазии.
Как вы себе представляете такую картину? Я имею ввиду офисы есть и обжитые,а жильцов нет?
Скорее можно наблюдать обратное,жильцов куча,а арендаторы коммерческого не спешат,присматриваются.
А у Макса и тут какой-то трэш не реальный.
Макс давно живёт в параллельном мире,любит фантазировать,а когда его обоснованно бомбят,то он говорит: я пошутил\попетросянил,немножко помолчит,а потом опять закидывает очередную петросянку и все начинают этот "юмор" комментировать,он выходит морально подпитывается и поднимает ЧСВ.
Так что туману он напустил хорошо,хоть бы покупка эта была не виртуальная.Ибо не сходятся пазлы во всём этом,не сходятся.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
итак, докладываю по ситуации с арендой.
все деньги заплатили в срок, без какого либо намека на скидку
так что лендлординг процветает
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:27
Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:29
Хороший вопрос. Я в процессе закупки чистовых материалов сейчас. Сантехнику почти всю купил. Свет посчитали, но еще не оплатил, плитку большую часть заавансировал. Двери посчитали, но тоже не платил. Я Вам в конце скажу. Ну или хотя бы после того как станет известна сумма потраченная на чистовые материалы.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
какие двери ставишь? плитку? дай ссылки
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:32
В кладовке не будет ремонта. Там будут стоять стеллажи и установлен роллет. Всё. На этом ремонт в кладовке закончен.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
можно увидеть како то рендер дизайна?
сколько смета ремонта сейчас составлет? из расчета на м кв
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:36
Где-то я что-то упустил в своей легенде. Сейчас перечитаю свои посты за последние 2 года - подчищу что не так.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:36
Дарина
Наташа, ты?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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