Додано: Суб 18 кві, 2020 18:43

sesk написав: hume написав: sesk написав: Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось. Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.

Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.



Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт

Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли. Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли.



это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем. это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California