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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3607360836093610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38

  hume написав:Кстати, нашёл фото сделанное непосредственно из окна 10ого этажа квартиры в жк Русановская гавань. Приятная была бы покупка за 45куе.
Зображення

фотка из однухи 67 метров, стоила она 25 за метр минимум.
Там пляжик расширяют, ногомойки и души в планах.
Санденс наверное всё.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38

  Первый написав:
rjkz написав:
Ну если в Детройте, после кризиса 2008, были дома по 1 доллару, то почему такого не может статься в Киеве?
Може тому що до будинку за 1 долар були обязи заплатити боргів тисяч на *сот доларів?

А у нас готуються списати борг по комуналці.


Может такое тоже возможно, но, насколько я знаю, в депрессивных каунти в США, такие штуки порой происходят чтобы привлечь жителей(они-же налогоплательщики, которые платят и федеральные налоги и штата и каунти-фи. Кроме того, лучше когда в домах кто-то живет и за ними следит, чем это будет как в том-же Детройте, когда пустые дома из-за поджига бомжами выгорали улицами и кварталами). Кстати, тогда недвига хлопнулась в полный ноль, но через несколько лет все-таки восстановилась, хотя и очень туго и медленно. Многие пустующие дома были убиты бомжами в хлам.
Теперь вспомните депрессивные города и села в Украине. В 2010 году, мой друг купил родителям жены дом в селе кирпичный, постройка 90-х годов (да, не огромный и морально устаревший, но тем не менее), 2 этажа, 25 соток, МП окна, крыша - битумная черепица, внутрянка только не законченная была, то есть в доме или не жили совсем или жили в какой-то части. Свет, газ, септик (насчет того, что он был от предыдущих хозяев - не уверен, может это уже друг сделал). 120 км от Киева по одесской трассе, за Белой Церковью.
Цена....35 кгрн (курс 8). Ах, да! Дом на самом краю села, последний - соседние дома не впритык, но с одной стороны лиственный лес, с другой - немного деревьев и начинается луг. И это все чуть больше 4-х килобаксов!
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как Респект замаскировался - и не узнать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:41

  hume написав:
  somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:

В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами

и что это за дом?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:43

  sesk написав:
  hume написав:
  sesk написав:Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.

Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.

Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт

Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли. :mrgreen:


это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:45

  adeges написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Не просто купил. Я еще и ремонт начал. Ребята, сушите весла. Недвига в Киеве будет бесплатной.


Сколько за метр материалы+работа попросили?


разве в ремонте может быть стандарт этого показателя? можно взять трибековскую пересортицу украинской плитки и церезит с11 клей, а можно итальянскую или испанскую элитных серий и мапей р9, линолеум или паркет, краска украинская или импортная, тоже с обоями и т.д. разница может быть больше порядка. в работах разница будет конечно меньше, но вот результат сильно определяется именно рабочими, и любой материал они способны заср-ть. играючи и безвозвратно


Макс, есичЁ - это не моя вторая учетка. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:48

Дарина, ты коммуналку заплатила?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:50

  hume написав:
  somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:

В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами

Это не совсем так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:50

  UA написав:
  adeges написав:
  UA написав:
Сколько за метр материалы+работа попросили?


разве в ремонте может быть стандарт этого показателя? можно взять трибековскую пересортицу украинской плитки и церезит с11 клей, а можно итальянскую или испанскую элитных серий и мапей р9, линолеум или паркет, краска украинская или импортная, тоже с обоями и т.д. разница может быть больше порядка. в работах разница будет конечно меньше, но вот результат сильно определяется именно рабочими, и любой материал они способны заср-ть. играючи и безвозвратно

Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»


Не, не катит.
Такой человек обречен быть без работы.
Тендер выиграет человек который сначала даст самую низкую цену, а потом будет каждый раз менять цифры - "или платите или я это делать не буду" в конечном счете оно выйдет дороже того, кто даст ПОЛНУЮ смету в самом начале.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:51

  adeges написав:
это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.

Уже почувствовал это. Работы по демонтажу и вывозу мусора у прораба стоят ровно в 2 раза дороже, чем у подрядчика на эти работы.
airmax78
 
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