Додано: Суб 18 кві, 2020 18:38

Первый написав: rjkz написав:

Ну если в Детройте, после кризиса 2008, были дома по 1 доллару, то почему такого не может статься в Киеве? Може тому що до будинку за 1 долар були обязи заплатити боргів тисяч на *сот доларів?



А у нас готуються списати борг по комуналці. Може тому що до будинку за 1 долар були обязи заплатити боргів тисяч на *сот доларів?А у нас готуються списати борг по комуналці.

Может такое тоже возможно, но, насколько я знаю, в депрессивных каунти в США, такие штуки порой происходят чтобы привлечь жителей(они-же налогоплательщики, которые платят и федеральные налоги и штата и каунти-фи. Кроме того, лучше когда в домах кто-то живет и за ними следит, чем это будет как в том-же Детройте, когда пустые дома из-за поджига бомжами выгорали улицами и кварталами). Кстати, тогда недвига хлопнулась в полный ноль, но через несколько лет все-таки восстановилась, хотя и очень туго и медленно. Многие пустующие дома были убиты бомжами в хлам.Теперь вспомните депрессивные города и села в Украине. В 2010 году, мой друг купил родителям жены дом в селе кирпичный, постройка 90-х годов (да, не огромный и морально устаревший, но тем не менее), 2 этажа, 25 соток, МП окна, крыша - битумная черепица, внутрянка только не законченная была, то есть в доме или не жили совсем или жили в какой-то части. Свет, газ, септик (насчет того, что он был от предыдущих хозяев - не уверен, может это уже друг сделал). 120 км от Киева по одесской трассе, за Белой Церковью.Цена....35 кгрн (курс. Ах, да! Дом на самом краю села, последний - соседние дома не впритык, но с одной стороны лиственный лес, с другой - немного деревьев и начинается луг. И это все чуть больше 4-х килобаксов!