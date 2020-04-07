Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Ну если в Детройте, после кризиса 2008, были дома по 1 доллару, то почему такого не может статься в Киеве?
Може тому що до будинку за 1 долар були обязи заплатити боргів тисяч на *сот доларів?
А у нас готуються списати борг по комуналці.
Может такое тоже возможно, но, насколько я знаю, в депрессивных каунти в США, такие штуки порой происходят чтобы привлечь жителей(они-же налогоплательщики, которые платят и федеральные налоги и штата и каунти-фи. Кроме того, лучше когда в домах кто-то живет и за ними следит, чем это будет как в том-же Детройте, когда пустые дома из-за поджига бомжами выгорали улицами и кварталами). Кстати, тогда недвига хлопнулась в полный ноль, но через несколько лет все-таки восстановилась, хотя и очень туго и медленно. Многие пустующие дома были убиты бомжами в хлам. Теперь вспомните депрессивные города и села в Украине. В 2010 году, мой друг купил родителям жены дом в селе кирпичный, постройка 90-х годов (да, не огромный и морально устаревший, но тем не менее), 2 этажа, 25 соток, МП окна, крыша - битумная черепица, внутрянка только не законченная была, то есть в доме или не жили совсем или жили в какой-то части. Свет, газ, септик (насчет того, что он был от предыдущих хозяев - не уверен, может это уже друг сделал). 120 км от Киева по одесской трассе, за Белой Церковью. Цена....35 кгрн (курс . Ах, да! Дом на самом краю села, последний - соседние дома не впритык, но с одной стороны лиственный лес, с другой - немного деревьев и начинается луг. И это все чуть больше 4-х килобаксов!
somilitark написав: п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке. Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя. :
В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами
sesk написав:Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.
Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.
Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт
Интересно, где же взять проверенного специалиста? Только по рекомендациям или собственному опыту. А я предыдущий ремонт делал хз когда, 12 лет назад. И те специалисты уже хз где, если не померли.
это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Не просто купил. Я еще и ремонт начал. Ребята, сушите весла. Недвига в Киеве будет бесплатной.
Сколько за метр материалы+работа попросили?
разве в ремонте может быть стандарт этого показателя? можно взять трибековскую пересортицу украинской плитки и церезит с11 клей, а можно итальянскую или испанскую элитных серий и мапей р9, линолеум или паркет, краска украинская или импортная, тоже с обоями и т.д. разница может быть больше порядка. в работах разница будет конечно меньше, но вот результат сильно определяется именно рабочими, и любой материал они способны заср-ть. играючи и безвозвратно
somilitark написав: п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке. Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя. :
В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами
UA написав: Сколько за метр материалы+работа попросили?
разве в ремонте может быть стандарт этого показателя? можно взять трибековскую пересортицу украинской плитки и церезит с11 клей, а можно итальянскую или испанскую элитных серий и мапей р9, линолеум или паркет, краска украинская или импортная, тоже с обоями и т.д. разница может быть больше порядка. в работах разница будет конечно меньше, но вот результат сильно определяется именно рабочими, и любой материал они способны заср-ть. играючи и безвозвратно
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%. Все остальные аматоры. «Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
Не, не катит. Такой человек обречен быть без работы. Тендер выиграет человек который сначала даст самую низкую цену, а потом будет каждый раз менять цифры - "или платите или я это делать не буду" в конечном счете оно выйдет дороже того, кто даст ПОЛНУЮ смету в самом начале.
adeges написав: это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.
Уже почувствовал это. Работы по демонтажу и вывозу мусора у прораба стоят ровно в 2 раза дороже, чем у подрядчика на эти работы.