это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем. это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.

Уже почувствовал это. Работы по демонтажу и вывозу мусора у прораба стоят ровно в 2 раза дороже, чем у подрядчика на эти работы. Уже почувствовал это. Работы по демонтажу и вывозу мусора у прораба стоят ровно в 2 раза дороже, чем у подрядчика на эти работы.



фирма дала мне бригаду шабашников, которые когда узнали дифференциал между тем, что получают они и я платил фирме, сбежали. дифференциал был от 40% на гипсокартоне до 3 раз на сантехнике. еще был плиточник с прорабом. зазор заявленный был 23% плюс мы узнали что плиточник получает на 25% меньше сметной стоимости



единственный путь к качеству и экономии - это

1) самостоятельная закупка черновых материалов (базы сходу дают тебе 25% скидку при покупке от15-2₽ тысяч)

2) работа с узкими специалистами напрямую

3) погружение во все технологические детали и максимальный контроль исполнения, насколько возможно



главное в этом процессе - найти специалистов, которым можешь доверять. а потом у них взять контакты смежников, которым доверяют они. если повезет найти сразу, то успех обеспечен



зы совсем забыл: никаких предоплат!!

фирма дала мне бригаду шабашников, которые когда узнали дифференциал между тем, что получают они и я платил фирме, сбежали. дифференциал был от 40% на гипсокартоне до 3 раз на сантехнике. еще был плиточник с прорабом. зазор заявленный был 23% плюс мы узнали что плиточник получает на 25% меньше сметной стоимости

