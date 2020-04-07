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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:53
airmax78 написав: hume написав: somilitark написав:
п.с. там же дом не достроен,что он может делать? Максимум возле забора погулять и посчитать алкашей на стройплощадке.
Плюс ежедневно подсчитать "прибыль" от очередной покупки для себя.
:
В смысле...Дом построен и давно обжит, правда в основном офисами
Это не совсем так.
Уко?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:56
gonchik74 написав:
фотка из однухи 67 метров, стоила она 25 за метр минимум.
Там пляжик расширяют, ногомойки и души в планах.
Санденс наверное всё.
Так однухи 67 и однухи 45 метров выходят на одну и ту же студию. Откуда конкретно фото утверждать не могу.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:58
hume написав: sesk написав:
Это несложно, всё можно посмотреть на Ютубе. Я даже давал советы " мастерам", потому что он норовят сделать абы держалось.
Жаль, что большинство мастеров так же изучает технологии.
Посмотрел на ютубе как вешать бойлер, сделал и подумал, что сантех это моё....и уже через день в петхаусе бульвара фонтанов паяешь металлопласт
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Додано: Суб 18 кві, 2020 19:03
airmax78 написав: adeges написав:
это процесс везения. я начинал работать с фирмой (с договором), пытался с несколькими прорабами - со всеми по рекомендациям. убежден, что работа через прораба - отличная идея, но ценник - плюс 30% к реальной стоимости. подходит не всем.
Уже почувствовал это. Работы по демонтажу и вывозу мусора у прораба стоят ровно в 2 раза дороже, чем у подрядчика на эти работы.
фирма дала мне бригаду шабашников, которые когда узнали дифференциал между тем, что получают они и я платил фирме, сбежали. дифференциал был от 40% на гипсокартоне до 3 раз на сантехнике. еще был плиточник с прорабом. зазор заявленный был 23% плюс мы узнали что плиточник получает на 25% меньше сметной стоимости
единственный путь к качеству и экономии - это
1) самостоятельная закупка черновых материалов (базы сходу дают тебе 25% скидку при покупке от15-2₽ тысяч)
2) работа с узкими специалистами напрямую
3) погружение во все технологические детали и максимальный контроль исполнения, насколько возможно
главное в этом процессе - найти специалистов, которым можешь доверять. а потом у них взять контакты смежников, которым доверяют они. если повезет найти сразу, то успех обеспечен
зы совсем забыл: никаких предоплат!!
ззы и еще: поменьше требований к аккуратности, параллельности, перпендикулярности и в целом к ровности поверхностей, одинаковости швов и зазоров - и скорость ремонта и удовлетворенность ремонтом намного повышается
Востаннє редагувалось adeges
в Суб 18 кві, 2020 19:16, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 18 кві, 2020 19:05
rjkz написав: UA написав:
Для меня опытный в ремонтах человек, это человек который до начала ремонтных работ точно знает финальную сумму всех всех привсех затрат. Крестики для укладки плитки тоже посчитаны. Допускается отклонение финальной сметы от предварительного просчета 5-7%.
Все остальные аматоры.
«Почав ремонт в стилі «хай-тек», а завершив у стилі «хай так»
Не, не катит.
Такой человек обречен быть без работы.Тендер выиграет человек который сначала даст самую низкую цену, а потом будет каждый раз менять цифры
- "или платите или я это делать не буду" в конечном счете оно выйдет дороже того, кто даст ПОЛНУЮ смету в самом начале.
Такой человек сам откажется со мной работать уже после предварительного телефонного разговора.
Заказчик заслуживает тех исполнителей которые его имеют
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