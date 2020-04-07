Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Хто бажає на повні груди пожити при комунізмі, під час карантину саме те: ніхто не працює, але усі їдять. З карантину реально вийде той, хто пролізе у двері.
Ну Ви того, кажіть за себе. Я наприклад працюю без вихідних останні два місяці, щоправда не на "дядька" та по власному графіку. Вагу не набрав як і більшість моїх колег та знайомих. У Вас мабуть таке коло спілкуваньня.
Там пожар в лесах был. Пройдитесь по карте к Китаю, там вообще будто вулкан к концу света привёл и ничего, живут люди, работают заводы, концентрация вредных веществ зашкаливает. Нашли карту на ночь глядя. Теперь спать страшно...
Там пожар в лесах был. Пройдитесь по карте к Китаю, там вообще будто вулкан к концу света привёл и ничего, живут люди, работают заводы, концентрация вредных веществ зашкаливает. Нашли карту на ночь глядя. Теперь спать страшно...
Ребята, концентрация 3500. Сегодня была 300-400. Карта на вкладке с утра открыта была, днём поглядывал, вечером тоже решил открыть и ошалел от концентрации. Да, нашел китай, максимум 1700
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 кві, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.