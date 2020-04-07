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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36143615361636173618>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 22:46

  airmax78 написав:
  reus написав:
  CRUSADER написав:Как найти вменяемого дизайнера

По рекомендации. Посмотреть его партфолио. И работы вживую.

Могу своего посоветовать. Это первый дизайн-проект (из 4х) который мне хочется воплотить в жизнь.

Спасибо, не сомневаюсь, что Ваш дизайн-проект крутой, с учетом, что вы знатный и дотошный перфекционист. Но я пока не скоро планирую ремонтами заниматься. Дождусь ясности, а может и 1500 НЛ :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:15

https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE% ... ,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:37

  ihorkyiv написав:Хто бажає на повні груди пожити при комунізмі, під час карантину саме те: ніхто не працює, але усі їдять. З карантину реально вийде той, хто пролізе у двері.



Ну Ви того, кажіть за себе. Я наприклад працюю без вихідних останні два місяці, щоправда не на "дядька" та по власному графіку. Вагу не набрав :mrgreen: як і більшість моїх колег та знайомих.
У Вас мабуть таке коло спілкуваньня.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:37

  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?

Написано же, что концентрация СO
fasser
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:37

  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?

Там пожар в лесах был. Пройдитесь по карте к Китаю, там вообще будто вулкан к концу света привёл и ничего, живут люди, работают заводы, концентрация вредных веществ зашкаливает. Нашли карту на ночь глядя. Теперь спать страшно...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:42

  stm написав:
  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?

Там пожар в лесах был. Пройдитесь по карте к Китаю, там вообще будто вулкан к концу света привёл и ничего, живут люди, работают заводы, концентрация вредных веществ зашкаливает. Нашли карту на ночь глядя. Теперь спать страшно...

Ребята, концентрация 3500. Сегодня была 300-400.
Карта на вкладке с утра открыта была, днём поглядывал, вечером тоже решил открыть и ошалел от концентрации. Да, нашел китай, максимум 1700
Востаннє редагувалось hume в Суб 18 кві, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:44

  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?

Да ничего страшного, просто радиоактивный лес горит.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:47

  artlife написав:
  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

Что это за х... над чернобылем?

Да ничего страшного, просто радиоактивный лес горит.

Хух ,успокоили, пошел спать. А то думал в машину прыгать уже
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ а покидайте плиз тапками в этот дом... Локацию не обсуждаем а сам длм. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-st ... H257C.html
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:04

  reus написав:
  airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Как найти вменяемого дизайнера

Могу своего посоветовать. Это первый дизайн-проект (из 4х) который мне хочется воплотить в жизнь.

Спасибо, не сомневаюсь, что Ваш дизайн-проект крутой, с учетом, что вы знатный и дотошный перфекционист. Но я пока не скоро планирую ремонтами заниматься. Дождусь ясности, а может и 1500 НЛ :D

Это я Крусейдеру.
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