Додано: Нед 19 кві, 2020 00:13

Унуноктий мебель можно поменять, всё остальное-нет. Не знаю как сейчас, а когда то деревянные окна со стеклопакетом стоили в раза больше хороших пластиковых. Всего то

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s