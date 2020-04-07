Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Кстати, я вот подумала: а как вяжется рост интереса к загородним домам с поджигателями сухой травы? Дышать же нечем! Получается что люди с одной стороны бегут от карантина, с другой - нужно обратно убегать от пожаров. Или есть благополучные пригороды Киева? Какое направление порекомендуете?
adeges написав:единственный путь к качеству и экономии - это 1) самостоятельная закупка черновых материалов (базы сходу дают тебе 25% скидку при покупке от15-2₽ тысяч) 2) работа с узкими специалистами напрямую 3) погружение во все технологические детали и максимальный контроль исполнения, насколько возможно
главное в этом процессе - найти специалистов, которым можешь доверять. а потом у них взять контакты смежников, которым доверяют они. если повезет найти сразу, то успех обеспечен
Совершенно верно, особенно проверенные специалисты. Такие же выводы у меня после пару тройки ремонтов.
ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/