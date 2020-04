Додано: Нед 19 кві, 2020 00:41

reus написав: adeges написав: единственный путь к качеству и экономии - это

1) самостоятельная закупка черновых материалов (базы сходу дают тебе 25% скидку при покупке от15-2₽ тысяч)

2) работа с узкими специалистами напрямую

3) погружение во все технологические детали и максимальный контроль исполнения, насколько возможно



