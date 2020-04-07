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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3615361636173618>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:07

Унуноктий
ур** снаружи и безвкусное внутри овнище с китайской дверью за 80 баксов. Переделать невозможно. Единичка в ценнике-лишняя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Заголовок в объявлении:

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Боги маркетинга. :mrgreen:
Востаннє редагувалось artlife в Нед 19 кві, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:10

  Serg-ik написав:Унуноктий
ур** снаружи и безвкусное внутри овнище с китайской дверью за 80 баксов. Переделать невозможно. Единичка в ценнике-лишняя

ну я тоже не в восторге от этих гаражей и ступенек. Но деревяные стеклопакеты, деревяная мебель, газ и т.д.
думаю в себестоимости он дороже 130 был
Унуноктий
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  airmax78 написав:
  reus написав:
  CRUSADER написав:Как найти вменяемого дизайнера

По рекомендации. Посмотреть его партфолио. И работы вживую.

Могу своего посоветовать. Это первый дизайн-проект (из 4х) который мне хочется воплотить в жизнь.


И мне пожалуста! Можно в личку
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:13

Унуноктий мебель можно поменять, всё остальное-нет. Не знаю как сейчас, а когда то деревянные окна со стеклопакетом стоили в раза больше хороших пластиковых. Всего то
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, я вот подумала: а как вяжется рост интереса к загородним домам с поджигателями сухой травы? Дышать же нечем! Получается что люди с одной стороны бегут от карантина, с другой - нужно обратно убегать от пожаров. Или есть благополучные пригороды Киева? Какое направление порекомендуете?
Колбаска
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:41

  reus написав:
  adeges написав:единственный путь к качеству и экономии - это
1) самостоятельная закупка черновых материалов (базы сходу дают тебе 25% скидку при покупке от15-2₽ тысяч)
2) работа с узкими специалистами напрямую
3) погружение во все технологические детали и максимальный контроль исполнения, насколько возможно

главное в этом процессе - найти специалистов, которым можешь доверять. а потом у них взять контакты смежников, которым доверяют они. если повезет найти сразу, то успех обеспечен

Совершенно верно, особенно проверенные специалисты. Такие же выводы у меня после пару тройки ремонтов.

ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽

А при чому тут Штірліц? :D
Якщо бути точним, то з 1995 року 6 ремонтів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:56

  reus написав:
  flyman написав:ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽

А при чому тут Штірліц? :D
Якщо бути точним, то з 1995 року 6 ремонтів.

там ціна була в рублях вказана.. тому прокольчик
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:00

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽

А при чому тут Штірліц? :D
Якщо бути точним, то з 1995 року 6 ремонтів.

там ціна була в рублях вказана.. тому прокольчик

Так, а я при чому?
Адресуйте adeges
По суті він написав правильно. А те що в рублях, то можливо він москалям ремонти колись робив. А можливо й сам москалик зальотний :D
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