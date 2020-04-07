Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:там ціна була в рублях вказана.. тому прокольчик
Так, а я при чому? Адресуйте adeges По суті він написав правильно. А те що в рублях, то можливо він москалям ремонти колись робив. А можливо й сам москалик зальотний
вот так себя и сливаем мы, ольгинские кроты. обратите внимание, под каким номером меня тут начальство зарегило. если не ошибаюсь, это была пятница. в общем все было продумано до мелочей и на десятилетия вперед.
а глупо-то как раскрылся: массонский символ вместо нолика. рука, на ходу застегивающая ширинку дрогнула.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Serg-ik написав:Унуноктий ур** снаружи и безвкусное внутри овнище с китайской дверью за 80 баксов. Переделать невозможно. Единичка в ценнике-лишняя
ну я тоже не в восторге от этих гаражей и ступенек. Но деревяные стеклопакеты, деревяная мебель, газ и т.д. думаю в себестоимости он дороже 130 был
По себестоимости - может быть, но не известно из какого г-на это построено. Я видел такие обманки, что и не поймешь, что это сооружено из "г-на и палок". Хотя по фото не много скажешь. Все остальное - дело вкуса...или безвкусицы. Там еще один момент - на одной фотке в кадр немного попал соседний дом - силикатный кирпич, поэтому вопрос соседей не раскрыт. С туалета со скамейкой для ожидающих своей очереди и портьер - долго ржал.
Колбаска написав:Кстати, я вот подумала: а как вяжется рост интереса к загородним домам с поджигателями сухой травы? Дышать же нечем! Получается что люди с одной стороны бегут от карантина, с другой - нужно обратно убегать от пожаров. Или есть благополучные пригороды Киева? Какое направление порекомендуете?