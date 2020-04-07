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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3615361636173618

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:33

  reus написав:
  flyman написав:там ціна була в рублях вказана.. тому прокольчик

Так, а я при чому?
Адресуйте adeges
По суті він написав правильно. А те що в рублях, то можливо він москалям ремонти колись робив. А можливо й сам москалик зальотний :D


вот так себя и сливаем мы, ольгинские кроты. обратите внимание, под каким номером меня тут начальство зарегило. если не ошибаюсь, это была пятница. в общем все было продумано до мелочей и на десятилетия вперед.

а глупо-то как раскрылся: массонский символ вместо нолика. рука, на ходу застегивающая ширинку дрогнула.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Колбаска написав:Кстати, я вот подумала: а как вяжется рост интереса к загородним домам с поджигателями сухой травы?

Вы подозреваете что это отделы продаж киевских застройщиков жгут траву чтобы отвадить от покупки частных домов? :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:21

  Унуноктий написав:
  Serg-ik написав:Унуноктий
ур** снаружи и безвкусное внутри овнище с китайской дверью за 80 баксов. Переделать невозможно. Единичка в ценнике-лишняя

ну я тоже не в восторге от этих гаражей и ступенек. Но деревяные стеклопакеты, деревяная мебель, газ и т.д.
думаю в себестоимости он дороже 130 был


По себестоимости - может быть, но не известно из какого г-на это построено. Я видел такие обманки, что и не поймешь, что это сооружено из "г-на и палок". Хотя по фото не много скажешь.
Все остальное - дело вкуса...или безвкусицы.
Там еще один момент - на одной фотке в кадр немного попал соседний дом - силикатный кирпич, поэтому вопрос соседей не раскрыт.
С туалета со скамейкой для ожидающих своей очереди и портьер - долго ржал.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:24

  Колбаска написав:Кстати, я вот подумала: а как вяжется рост интереса к загородним домам с поджигателями сухой травы? Дышать же нечем! Получается что люди с одной стороны бегут от карантина, с другой - нужно обратно убегать от пожаров. Или есть благополучные пригороды Киева? Какое направление порекомендуете?


Колонизация Марса. Звоните Маску.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:26

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:ніколи Штірліц так не був близький до провалу: ₽

А при чому тут Штірліц? :D
Якщо бути точним, то з 1995 року 6 ремонтів.

там ціна була в рублях вказана.. тому прокольчик


У меня телефон часто всякую хрень вместо меня вписывает (автоисправление). Как-то рупь тоже вписал. Не обращайте внимания.
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Пожар ядерная война


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