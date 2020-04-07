Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Если я не ошибаюсь, и там действительно нет чугунной топки, то чел продает именно поэтому - отопить невозможно, теплый воздух весь уйдет в камино-дырку, даже крошечные щели.. НО, если по уму сделать, и каминчик внизу, то машины дубовых дров, даже чурок, на всю зиму Вам хватит для комфортоной жизни.
Опять же, это просто предположение
И процентов на 90% стены из силикатного кирпича , потом уже ,для блезиру "утеплили" 5 см. пенопласта и накрасили губы. Потёмкинская лестница в дом это "плюс" ...
Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен... И это только начало. Пшеница на рынках вверх.
зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)
Востаннє редагувалось vhata в Нед 19 кві, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.
promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.
Конечно реально, но сразу нужно ставить кидку от докарантинной цены в 30 или даже 50 процентов. Вы за сколько хотели бы сдать ее?
promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.
Норм домик. Внутри можно переделать ремонт. Уверен, что себестоимость выше, чем продажная цена. Если бы увидеть вживую, то точно мог оценить, насколько интересен этот домик. Ну а вообще содержать частный дом, дорогая штука. Вот у меня есть, поэтому проблем с расходной частью нет, всегда дефицит бюджета
promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.
Я бы на вашем месте подождал окончания карантина. А то сейчас заселите нищебродов за 50%, потом сложно будет повысить аренду. Напряг, выселение, поиск других. Как мой приятель любит говорить бульон из-под яиц