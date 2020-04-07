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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36193620362136223623>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:09

  vhata написав:Если я не ошибаюсь, и там действительно нет чугунной топки, то чел продает именно поэтому - отопить невозможно, теплый воздух весь уйдет в камино-дырку, даже крошечные щели..
НО, если по уму сделать, и каминчик внизу, то машины дубовых дров, даже чурок, на всю зиму Вам хватит для комфортоной жизни.

Опять же, это просто предположение :)

И процентов на 90% стены из силикатного кирпича , потом уже ,для блезиру "утеплили" 5 см. пенопласта и накрасили губы.
Потёмкинская лестница в дом это "плюс" ...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме :)
https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo
Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен...
И это только начало.
Пшеница на рынках вверх.

зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)
Востаннє редагувалось vhata в Нед 19 кві, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:35

  promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.


Конечно реально, но сразу нужно ставить кидку от докарантинной цены в 30 или даже 50 процентов.
Вы за сколько хотели бы сдать ее?
Колбаска
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:42

  promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.

ну если за 10 000 грн месяц то сдадите конечно
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:49

  airmax78 написав:Вот симпатичный дом и мусорный ремонт. Удивлен, если честно: такая шикарная кладка, такое внимание к деталям снаружи и такой трэш внутри.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... HKw6z.html

Норм домик. Внутри можно переделать ремонт. Уверен, что себестоимость выше, чем продажная цена. Если бы увидеть вживую, то точно мог оценить, насколько интересен этот домик.
Ну а вообще содержать частный дом, дорогая штука. Вот у меня есть, поэтому проблем с расходной частью нет, всегда дефицит бюджета :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:53

  promyshlennik написав:А кто-то подскажет, кто компетентен в следующем вопросе. Сейчас вообще реально приехать и где-то за неделю сдать квартиру на печерске на старонаводницкой 2-комнатную (7 минут от метро Печерская). Ремонт - нормальный, средний. этаж высокий, вид красивый из окон.

Я бы на вашем месте подождал окончания карантина. А то сейчас заселите нищебродов за 50%, потом сложно будет повысить аренду. Напряг, выселение, поиск других. Как мой приятель любит говорить бульон из-под яиц :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:59

  airmax78 написав:Вот симпатичный дом и мусорный ремонт. Удивлен, если честно: такая шикарная кладка, такое внимание к деталям снаружи и такой трэш внутри.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... HKw6z.html

Строили коробку и ландшафт одни хозяева , шо-то пошло не так - продали , купившие, внутрянку делали на свой "вкус", шо-то пошло не так - теперь продают...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:02

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Вот симпатичный дом и мусорный ремонт. Удивлен, если честно: такая шикарная кладка, такое внимание к деталям снаружи и такой трэш внутри.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... HKw6z.html

Строили коробку и ландшафт одни хозяева , шо-то пошло не так - продали , купившие, внутрянку делали на свой "вкус", шо-то пошло не так - теперь продают...

А может, меняли дизайнеров. :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asin написав:За 200 точно, смотря когда строил. Думаю что ближе к 300. С участком комуник, забором и тд

строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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