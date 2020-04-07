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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:17
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить. Другого варианта выхода из этого ПЦа не вижу.
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airmax78
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:24
airmax78 написав:
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить. Другого варианта выхода из этого ПЦа не вижу.
Вы какой-то жестокий человек, не даете воплотить в жизнь полет человеческой фантазии.
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reus
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:27
airmax78 написав:
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить. Другого варианта выхода из этого ПЦа не вижу.
Из Вас бы получился чудесный министр ЖКХ при Адольфе Алоисовиче.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:36
vhata написав: airmax78 написав:
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить. Другого варианта выхода из этого ПЦа не вижу.
Из Вас бы получился чудесный министр ЖКХ при Адольфе Алоисовиче.
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ.
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airmax78
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:41
airmax78 написав:
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить.
можно и 100500 типовых, но только чтоб всё соблюдали при строительстве
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:41
airmax78 написав: vhata написав: airmax78 написав:
Как-то бы запретить нашим людям строить частные дома. Оставить в стране 10-15 подрядных организаций с 50-70 типовыми проектами коттеджей. И всех остальных на этом рынке обнулить. Другого варианта выхода из этого ПЦа не вижу.
Из Вас бы получился чудесный министр ЖКХ при Адольфе Алоисовиче.
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ.
Надо скинуться на взятку, что бы Вам должность не досталась
)
В моем новострое, на ремонт которого пока денег нет, тоже претендент на министра, в вайбере сокрушается - одна кнопочка в лифте, которая этаж указывает, не тем цветом светится
)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:42
airmax78 написав:
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ
ЖКХ-это канализация , отопление, крыши и подвалы, а не музыка, застывшая в камне
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:44
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ
ЖКХ-это канализация , отопление, крыши и подвалы, а не музыка, застывшая в камне
Ну ГАСК обнулили - поэтому я бы на себя перетянул и функции ГАСКа.
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airmax78
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:44
airmax78 написав:
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ.
Да, но только нужно будет много усилий для охраны от вильнолюдей. 70%-80% населения будут недовольны решениями такого министра
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:53
А последний вариант очень даже ничего, красиво обыгран рельеф, очень похоже на какое-то графское поместье.
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BIGor
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