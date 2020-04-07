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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:53
vhata написав: airmax78 написав: vhata написав:
Из Вас бы получился чудесный министр ЖКХ при Адольфе Алоисовиче.
Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ.
Надо скинуться на взятку, что бы Вам должность не досталась
)
В моем новострое, на ремонт которого пока денег нет, тоже претендент на министра, в вайбере сокрушается - одна кнопочка в лифте, которая этаж указывает, не тем цветом светится
)
Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?
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Додано: Нед 19 кві, 2020 17:01
airmax78 написав:
Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?
Макс, зрите в корень. Ваш вопрос на "90м" месте по важности в нашей вильнолюдской стране. Просто не хочу быть Дон Кихотом и бороться с ветряными мельницами.
Из меня бы получился, в Вашем возрате, хороший диктатор, и начала бы я точно не с этого (жалко нет смайла с парабеллумом
)
Спасибо Богу, что уберег
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 19 кві, 2020 17:17
vhata написав: airmax78 написав:
Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?
Макс, зрите в корень. Ваш вопрос на "90м" месте по важности в нашей вильнолюдской стране. Просто не хочу быть Дон Кихотом и бороться с ветряными мельницами.
Из меня бы получился, в Вашем возрате, хороший диктатор, и начала бы я точно не с этого (жалко нет смайла с парабеллумом
)
Спасибо Богу, что уберег
Это все х*&рня. Градостроительные нормы в Европе принимались в период чумы, опустошительных войн, голода. А у нас типа все "не на часі", есть более важные проблемы. И погружаемся в результате в г0вн0 все глубже и глубже.
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airmax78
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