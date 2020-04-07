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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3620362136223623

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:53

  vhata написав:
  airmax78 написав:
  vhata написав:Из Вас бы получился чудесный министр ЖКХ при Адольфе Алоисовиче.

Из меня бы получился просто чудесный министр ЖКХ.
Надо скинуться на взятку, что бы Вам должность не досталась :))
В моем новострое, на ремонт которого пока денег нет, тоже претендент на министра, в вайбере сокрушается - одна кнопочка в лифте, которая этаж указывает, не тем цветом светится :))

Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:01

  airmax78 написав:Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?

Макс, зрите в корень. Ваш вопрос на "90м" месте по важности в нашей вильнолюдской стране. Просто не хочу быть Дон Кихотом и бороться с ветряными мельницами.
Из меня бы получился, в Вашем возрате, хороший диктатор, и начала бы я точно не с этого (жалко нет смайла с парабеллумом 8) )
Спасибо Богу, что уберег :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:17

  vhata написав:
  airmax78 написав:Вас не беспокоит то, что украинская жилая застройка 21го века гораздо более убогая, чем европейская жилая застройка 17го века? О чем это Вам говорит?

Макс, зрите в корень. Ваш вопрос на "90м" месте по важности в нашей вильнолюдской стране. Просто не хочу быть Дон Кихотом и бороться с ветряными мельницами.
Из меня бы получился, в Вашем возрате, хороший диктатор, и начала бы я точно не с этого (жалко нет смайла с парабеллумом 8) )
Спасибо Богу, что уберег :)

Это все х*&рня. Градостроительные нормы в Европе принимались в период чумы, опустошительных войн, голода. А у нас типа все "не на часі", есть более важные проблемы. И погружаемся в результате в г0вн0 все глубже и глубже.
airmax78
 
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  #<1 ... 3620362136223623
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