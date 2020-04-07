Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Это все х*&рня. Градостроительные нормы в Европе принимались в период чумы, опустошительных войн, голода. А у нас типа все "не на часі", есть более важные проблемы. И погружаемся в результате в г0вн0 все глубже и глубже.
Макс, в чумной Европе, с продажных судей кожу живьем снимали. Вот когда на судей-засевальников мы начнем реагировать хотя бы как поляки, вот тогда и вернемся к градостроительным нормам. Гляньте сегодняшнюю валютную ветку про акорд-банк, что бы просто красоту вильнолюдского управления ощутить.
Сейчас прийдет Прохожий и будет бурчать... Прощаюсь со всеми до вечера - мангал, шашлык и благодарность Богу за Праздник, за Украину без миротворцев, за то что не нуждаемся в хлебе и воде, за пчел на цветущих вишнях, за близких и за то, что можем их обнять...
Я уже тут) кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
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