RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3623362436253626>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:59

  Serg-ik написав:строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

ИМХО все эти коробки имеют отрицательную стоимость, т.е. стоимость земельного участка - стоимость демонтажа и вывоза мусора + стоимость коммуникаций...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11386
З нами з: 05.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:03

  vhata написав:
  airmax78 написав:Это все х*&рня. Градостроительные нормы в Европе принимались в период чумы, опустошительных войн, голода. А у нас типа все "не на часі", есть более важные проблемы. И погружаемся в результате в г0вн0 все глубже и глубже.
Макс, в чумной Европе, с продажных судей кожу живьем снимали. Вот когда на судей-засевальников мы начнем реагировать хотя бы как поляки, вот тогда и вернемся к градостроительным нормам. Гляньте сегодняшнюю валютную ветку про акорд-банк, что бы просто красоту вильнолюдского управления ощутить.

Сейчас прийдет Прохожий и будет бурчать... Прощаюсь со всеми до вечера - мангал, шашлык и благодарность Богу за Праздник, за Украину без миротворцев, за то что не нуждаемся в хлебе и воде, за пчел на цветущих вишнях, за близких и за то, что можем их обнять... :)

Я уже тут)
кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11386
З нами з: 05.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:05

  Serg-ik написав:
  asin написав:За 200 точно, смотря когда строил. Думаю что ближе к 300. С участком комуник, забором и тд

строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

первое обьявление, явный фейк так как сруб там можно продать отдельно
два остальных это адские неликвиды построенные в 2008 году, оба уже разваливаются
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:17

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

ИМХО все эти коробки имеют отрицательную стоимость, т.е. стоимость земельного участка - стоимость демонтажа и вывоза мусора + стоимость коммуникаций...

первая обьява со срубом явная замануха рыл
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:29

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

ИМХО все эти коробки имеют отрицательную стоимость, т.е. стоимость земельного участка - стоимость демонтажа и вывоза мусора + стоимость коммуникаций...

первая обьява со срубом явная замануха рыл

мэйби, очень уж мутная объява
сейчас можно в Киеве взять коробку под чистовую за 80-90куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11386
З нами з: 05.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

натаха не такая уж и дура вот что написали https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/659496/
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята заморочились спецом для Уну записали видосик: https://www.youtube.com/watch?v=9sesAmff80Q
airmax78
 
Повідомлень: 34110
З нами з: 25.10.12
Подякував: 856 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:04

  airmax78 написав:Ребята заморочились спецом для Уну записали видосик: https://www.youtube.com/watch?v=9sesAmff80Q

у меня хромированный узагойся)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В хотяновке дождь пошёл)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:44

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ребята заморочились спецом для Уну записали видосик: https://www.youtube.com/watch?v=9sesAmff80Q

у меня хромированный узагойся)

Меня этот ролик, честно говоря, тоже взбесил слегка. Реально с жиру бесятся.
airmax78
 
Повідомлень: 34110
З нами з: 25.10.12
Подякував: 856 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3623362436253626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1829, 1830, 1831
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18300 2967057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 01:07
antonivs3
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 1014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 8701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.