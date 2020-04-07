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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3623362436253626

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:53

  Прохожий написав:Я уже тут)
кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
Вы, - как местный бабай ))
Про "домик Уни" написано с благодарностью за его добрый совет.
С камином просто или нет, не знаю. Но если сделать по уму, можно спокойно отопить 300м2.

Кстати, коллеги, у меня тут безумная идея родилась. Есть пару кубов красного дерева, из старых запасов, когда то брали на отделку. Была мысль, сделать что то типа деревянной мозаики, толщиной 5+- мм, эксклюзив, уверена на 100% такого нет нигде, чисто случайно, при закладке на хранение, сложилась "картина". Какие могут быть стАличные цены на эксклюзив? Если дешево, напилю себе и конец. )
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:00

Ми звели загальний баланс по всім ЖК «Укрбуд». Там три підписи – мій, керівника «Укрбуд Девелопмент» і Фонду фінансування будівництва, через який продавалися квартири. Ці цифри я передав ініціативним групам інвесторів – все максимально прозоро. Але картина там невтішна.

Наше завдання як компанії – приносити прибуток і дивіденди київській громаді, якій «Київміськбуд» належить. Але в цих цифрах навіть досить оптимістичний варіант – це нуль! А прибуток – тільки при дуже оптимістичному. Де ми повинні взяти гроші на добудову? Вийняти з об’єктів «Київміськбуду»?! Цього не буде! Будівництво по нашим об’єктам йде чітко, в плановому режимі.

Ми звернулися до Державної іпотечної установи, у них є можливість викупити великий обсяг квартир. А нам потрібна велика сума саме на моменті, щоб запустити одночасно безпрецедентну кількість будівництв – їх 23! Потім там почнуться продажі, і ситуація, я сподіваюся, вирівняється.

https://est.ua/press/9300449/

Дайте денюх с пустого бюджета! Или выкупите все квартиры за счет налогоплательщиков и опять раздайте на шару судьям и прокурорам. Вечная песня.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:30

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ребята заморочились спецом для Уну записали видосик: https://www.youtube.com/watch?v=9sesAmff80Q

у меня хромированный узагойся)

Меня этот ролик, честно говоря, тоже взбесил слегка. Реально с жиру бесятся.

меня не сбесил а повеселил, на эту хрень можно обращать внимание когда твой доход позволяет тебе делать что хочешь...
например ты хочешь что бы у девочки пах и анус был не просто депилирован а и отбелен в тон остальному телу, до этого какие там форсунки на кране просто пофиг)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:32

  vhata написав:
  Прохожий написав:Я уже тут)
кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
Вы, - как местный бабай ))
Про "домик Уни" написано с благодарностью за его добрый совет.
С камином просто или нет, не знаю. Но если сделать по уму, можно спокойно отопить 300м2.

Кстати, коллеги, у меня тут безумная идея родилась. Есть пару кубов красного дерева, из старых запасов, когда то брали на отделку. Была мысль, сделать что то типа деревянной мозаики, толщиной 5+- мм, эксклюзив, уверена на 100% такого нет нигде, чисто случайно, при закладке на хранение, сложилась "картина". Какие могут быть стАличные цены на эксклюзив? Если дешево, напилю себе и конец. )

а что за совет? извините не помню... пишу всякую хрень в пьяном виде на утро не помню ничего)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:35

  Унуноктий написав:а что за совет? извините не помню... пишу всякую хрень в пьяном виде на утро не помню ничего)
не заморачивайтесь, главное, что я помню - заречный )
осторожно, пишу из провинции
vhata
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