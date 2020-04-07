Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Я уже тут) кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
Вы, - как местный бабай )) Про "домик Уни" написано с благодарностью за его добрый совет. С камином просто или нет, не знаю. Но если сделать по уму, можно спокойно отопить 300м2.
Кстати, коллеги, у меня тут безумная идея родилась. Есть пару кубов красного дерева, из старых запасов, когда то брали на отделку. Была мысль, сделать что то типа деревянной мозаики, толщиной 5+- мм, эксклюзив, уверена на 100% такого нет нигде, чисто случайно, при закладке на хранение, сложилась "картина". Какие могут быть стАличные цены на эксклюзив? Если дешево, напилю себе и конец. )
Ми звели загальний баланс по всім ЖК «Укрбуд». Там три підписи – мій, керівника «Укрбуд Девелопмент» і Фонду фінансування будівництва, через який продавалися квартири. Ці цифри я передав ініціативним групам інвесторів – все максимально прозоро. Але картина там невтішна.
Наше завдання як компанії – приносити прибуток і дивіденди київській громаді, якій «Київміськбуд» належить. Але в цих цифрах навіть досить оптимістичний варіант – це нуль! А прибуток – тільки при дуже оптимістичному. Де ми повинні взяти гроші на добудову? Вийняти з об’єктів «Київміськбуду»?! Цього не буде! Будівництво по нашим об’єктам йде чітко, в плановому режимі.
Ми звернулися до Державної іпотечної установи, у них є можливість викупити великий обсяг квартир. А нам потрібна велика сума саме на моменті, щоб запустити одночасно безпрецедентну кількість будівництв – їх 23! Потім там почнуться продажі, і ситуація, я сподіваюся, вирівняється.
Меня этот ролик, честно говоря, тоже взбесил слегка. Реально с жиру бесятся.
меня не сбесил а повеселил, на эту хрень можно обращать внимание когда твой доход позволяет тебе делать что хочешь... например ты хочешь что бы у девочки пах и анус был не просто депилирован а и отбелен в тон остальному телу, до этого какие там форсунки на кране просто пофиг)
Прохожий написав:Я уже тут) кстати Вы привели реальные вопросы по "домику уни", но по камину не так все просто)
Вы, - как местный бабай )) Про "домик Уни" написано с благодарностью за его добрый совет. С камином просто или нет, не знаю. Но если сделать по уму, можно спокойно отопить 300м2.
Кстати, коллеги, у меня тут безумная идея родилась. Есть пару кубов красного дерева, из старых запасов, когда то брали на отделку. Была мысль, сделать что то типа деревянной мозаики, толщиной 5+- мм, эксклюзив, уверена на 100% такого нет нигде, чисто случайно, при закладке на хранение, сложилась "картина". Какие могут быть стАличные цены на эксклюзив? Если дешево, напилю себе и конец. )
а что за совет? извините не помню... пишу всякую хрень в пьяном виде на утро не помню ничего)
Абсолютно согласен, такое впечатление, что дом построился одним человеком, а ремонт внутри делался другим. Или что был проект всего кроме внутрянки, а на внутрянку не было ну и хозяин забацал жлобремонт. Очень странно.
Унуноктий написав:ну я тоже не в восторге от этих гаражей и ступенек. Но деревяные стеклопакеты, деревяная мебель, газ и т.д. думаю в себестоимости он дороже 130 был
По себестоимости - может быть, но не известно из какого г-на это построено. Я видел такие обманки, что и не поймешь, что это сооружено из "г-на и палок". Хотя по фото не много скажешь. Все остальное - дело вкуса...или безвкусицы. Там еще один момент - на одной фотке в кадр немного попал соседний дом - силикатный кирпич, поэтому вопрос соседей не раскрыт. С туалета со скамейкой для ожидающих своей очереди и портьер - долго ржал.
Дому 10 лет, строили "для себя" поэтому конечно умиляет этот гараж в который за 10 лет может пару раз и ставили машину. Материалы качественные. Одна мебаль искуственно состаренная где то 10$ стоит. Может и больше.
Ну, исчо раз - дело вкуса. Ни локация ни дом ни участок ни внутрянка - не в моем вкусе. Тот что выложил Макс - интересней, но внутрянка испортила все.
Унуноктий написав:ну я тоже не в восторге от этих гаражей и ступенек. Но деревяные стеклопакеты, деревяная мебель, газ и т.д. думаю в себестоимости он дороже 130 был
За 200 точно, смотря когда строил. Думаю что ближе к 300. С участком комуник, забором и тд.
дом 2010 года
А когда начинал строиться? Это очень важный вопрос, потому что если его начинали строить с 2007, то может быть не экономили на качесвтенных материалах. Если в 2010 закончили, то может строили 2007-2010 и тогда это неплохо может быть. Стиль соответствует тем временам. Насчет себестоимости того времени, то это могло обойтись и в 250-300 куе без стоимости участка, но надо разбираться в деталях. Вата очень толково ответила.
Унуноктий написав:Дому 10 лет, строили "для себя" поэтому конечно умиляет этот гараж в который за 10 лет может пару раз и ставили машину. Материалы качественные. Одна мебаль искуственно состаренная где то 10$ стоит. Может и больше.
Уня, смотри на то, что тебе достанется 100%, а не то, что могут увезти с собой продавцы. Мебель на раз два купишь себе, а со всем остальным что делать? С 7ми сотками, которые не увеличишь, да и в целом с конструкцией, ремонтом, и тд?
у меня дача на 4-х сотках и как то ни разу не пожалел.... если тебе нравится работать газонокосильщиком то мне нет
200%. 7 соток, если на садить картоху - с головой. + дом в три уровня, по полу будет макс 12*12. Гараж в этих 300 м кв есть наверняка.