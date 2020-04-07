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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3624362536263627

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 06:44

  Vadim V написав:
  vhata написав:Если я не ошибаюсь, и там действительно нет чугунной топки, то чел продает именно поэтому - отопить невозможно, теплый воздух весь уйдет в камино-дырку, даже крошечные щели..
НО, если по уму сделать, и каминчик внизу, то машины дубовых дров, даже чурок, на всю зиму Вам хватит для комфортоной жизни.

Опять же, это просто предположение :)

И процентов на 90% стены из силикатного кирпича , потом уже ,для блезиру "утеплили" 5 см. пенопласта и накрасили губы.
Потёмкинская лестница в дом это "плюс" ...

Силикат не страшен. Уточни когда утепляли, может трещины есть по дому и утеплением скрыли их временно. То же самое, что с новым заездом в гараж могли скрыть то, что там постоянно влага была(в этом сезоне может и не было, тк сухо везде)
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 06:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Вот симпатичный дом и мусорный ремонт. Удивлен, если честно: такая шикарная кладка, такое внимание к деталям снаружи и такой трэш внутри.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... HKw6z.html

Норм домик. Внутри можно переделать ремонт. Уверен, что себестоимость выше, чем продажная цена. Если бы увидеть вживую, то точно мог оценить, насколько интересен этот домик.
Ну а вообще содержать частный дом, дорогая штука. Вот у меня есть, поэтому проблем с расходной частью нет, всегда дефицит бюджета :D

Ну да, мебель обои двери поменял под себя и всего делов.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:02

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  asin написав:За 200 точно, смотря когда строил. Думаю что ближе к 300. С участком комуник, забором и тд

строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

А последний вариант очень даже ничего, красиво обыгран рельеф, очень похоже на какое-то графское поместье.

Намек Трибеке?
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:11

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

ИМХО все эти коробки имеют отрицательную стоимость, т.е. стоимость земельного участка - стоимость демонтажа и вывоза мусора + стоимость коммуникаций...

Подгорцы обьявление чем плохо?
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:19

  vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме :)
https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo
Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен...
И это только начало.
Пшеница на рынках вверх.

зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)


1. А где сейчас по-дргуому?
2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости.
2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят.
2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа.
2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули.
2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.

В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак.
Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:01

  rjkz написав:
  vhata написав:Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме :)
https://www.youtube.com/watch?v=cqP04RR ... e=emb_logo
Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен...
И это только начало.
Пшеница на рынках вверх.

зы:Уну, сфоткайте, если созреете, тот камин, там вроде чугун есть, а стекла нет?! (чисто женское любопытство)


1. А где сейчас по-дргуому?
2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости.
2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят.
2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа.
2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули.
2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.

В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак.
Кстати, чувак дал понять, что работа есть, но "ваша галя балувана". В Украине ему не будет работы никакой сейчас.

чувак не хоче на траках 14...15 року випуску кататися, бо "рухлядь"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:13

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  asin написав:За 200 точно, смотря когда строил. Думаю что ближе к 300. С участком комуник, забором и тд

строят.... строят ... а потом получается на продажу по 350-200 и 90 за метр
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 8f4a457ab5

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-zh ... fa63ed4731

https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-d ... 6;promoted

А последний вариант очень даже ничего, красиво обыгран рельеф, очень похоже на какое-то графское поместье.


Тьма бабла была ввалена судя по всему лет 15 назад и еще 2 раза минимум будет надо ввалить столько-же.
rjkz
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