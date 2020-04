Додано: Пон 20 кві, 2020 08:01

rjkz написав: vhata написав: Подсмотрела на ФУПе с 11 минуты. Не офф топ, строго по теме

Коротко - штаты, работы нема, надо прикупить квартирку Киев, Одесса пр, погрузить все в съемный гараж и уехать в Украину до лучших времен...

И это только начало.

Пшеница на рынках вверх.



1. А где сейчас по-дргуому?

2. Чувак намел смесь вполне разумных вещей и дикой глупости.

2.1 Работы нет и мы вернемся в Украину. Пока карантин - работы нет. Закончится карантин - будет работа. Пока карантин - как он собирается вернуться в Украину? Пешком? Самолеты на привязи стоят.

2.2 Мортгидж - вещь очень скользкая. Если нет железобетонной уверенности в завтрашнем дне - лучше не брать, да и -то нельзя быть уверенным на 100%, а ребята далеко не то чтобы быть уверенными. Да и к чему лишние понты? У меня есть знакомая пара в НЙ, без детей (и не будет), семейный доход порядка 300 куе в год. Понтов - ноль. Снимают в Бруклине 1 бедрум за 1300 баксов (цена старая, они в этой хате живут больше 10 лет). Им нормально. Экономически не выгодно обзаводиться своим жильем, хотя могут купить даже без мортгиджа.

2.3 Судя по всему, у ребят психология заробитчан, а не эмигрантов. Поэтому они и вспоминают про Украину. Это пройдет. Они и сами на это намекнули.

2.4. "подушка" в виде недвиги им нужна в случае, если они себе не заработают на американскую пенсию. Но они это смогут сделать в любой момент. В принципе, если не сильно широко жить то 2 года на дальнобое ему даст возможность отложить на квартиру в Киеве. Когда-же ньюкамеры начинают покупать (не брать в лиз или на худой конец в файненшл) машины, мортгиджи и пр - это может грустно закончиться.



В опчем, мораль - закончится карантин, начнется заливка экономики баблом, пойдет работа - они про Украину мгновенно забудут. Пока карантин не закончится, они до Украины не доберутся никак.

чувак не хоче на траках 14...15 року випуску кататися, бо "рухлядь"

